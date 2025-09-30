Получите все материалы CNews по ключевому слову
Horizont Горизонт
УПОМИНАНИЯ
|30.09.2025
|«М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены 1
|27.09.2024
|Белоруссия создаст собственный мобильный телефон 1
|14.08.2024
|«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 1
|24.05.2013
|Luxoft раскрыл свои секреты 1
|15.11.2004
|"Горизонт" представил "разговорчивый" интерактивный телевизор 1
|11.11.2003
|Телевизоры Horizont отвечают стандартам Евросоюза 1
|21.07.2003
|ТВ-Горизонт расширяется 1
|02.04.2002
|В 2002 году в России будет продано 4,4 млн. телевизоров 1
Horizont и организации, системы, технологии, персоны:
|Dell EMC 5060 2
|Yandex - Яндекс 8168 2
|Microsoft Corporation 25069 2
|Samsung Electronics 10501 2
|Xiaomi 1899 2
|VK - Mail.ru Group 3509 1
|Philips 2069 1
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1680 1
|Meta Platforms - Facebook 4503 1
|LG Electronics 3658 1
|Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
|Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
|Technicolor - Thomson 185 1
|Rolsen Electronics 79 1
|Сокол ТПК Бытовая электроника 32 1
|Erisson 16 1
|Apple Inc 12454 1
|Intel Corporation 12440 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2081 1
|Huawei 4119 1
|Lenovo Group 2324 1
|DEXP 57 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - МРТЗ НПО - Московский радиотехнический завод 1 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 1
|Лукашенко Александр 101 1
|БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.