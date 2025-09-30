Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183821
ИКТ 14294
Организации 11098
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3513
Системы 26275
Персоны 78976
География 2963
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Horizont Горизонт


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены 1
27.09.2024 Белоруссия создаст собственный мобильный телефон 1
14.08.2024 «Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 1
24.05.2013 Luxoft раскрыл свои секреты 1
15.11.2004 "Горизонт" представил "разговорчивый" интерактивный телевизор 1
11.11.2003 Телевизоры Horizont отвечают стандартам Евросоюза 1
21.07.2003 ТВ-Горизонт расширяется 1
02.04.2002 В 2002 году в России будет продано 4,4 млн. телевизоров 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Horizont и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5060 2
Yandex - Яндекс 8168 2
Microsoft Corporation 25069 2
Samsung Electronics 10501 2
Xiaomi 1899 2
VK - Mail.ru Group 3509 1
Philips 2069 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1680 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
LG Electronics 3658 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
Technicolor - Thomson 185 1
Rolsen Electronics 79 1
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 1
Erisson 16 1
Apple Inc 12454 1
Intel Corporation 12440 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2081 1
Huawei 4119 1
Lenovo Group 2324 1
DEXP 57 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МРТЗ НПО - Московский радиотехнический завод 1 1
Ford 419 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 406 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 397 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 223 1
Hyundai Motor Company 409 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 275 1
ВЭЛТ 2 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1111 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 28 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 124 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7304 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9458 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1359 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26704 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 889 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1784 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5842 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1954 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 267 1
СKD - Complete Knock Down - сборка "узлами" 2 1
Телевидение - NICAM - Near Instantaneous Companded Audio Multiplex - разновидность цифровой компрессии звука с потерями 63 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16728 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5177 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3650 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 565 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4124 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1037 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 184 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9166 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9012 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9598 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14836 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3977 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1078 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25230 1
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 45 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8041 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21536 1
Podcasts - Подкастинг 283 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28660 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25597 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 565 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1984 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1114 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4658 1
Horizont Humanik 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 82 1
Google Android 14507 1
Yandex - YaOS 40 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 455 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7269 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 774 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 491 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 248 1
Rakuten Viber 641 1
Apple iPhone 13 163 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 139 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 230 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 85 1
VK Video - ВК Видео 14 1
Яндекс.Каталог 7 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 236 1
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 42 1
Лукашенко Александр 101 1
Беларусь - Белоруссия 5966 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53039 2
Россия - РФ - Российская федерация 153673 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17859 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4053 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 1
Европа 24534 1
Канада 4956 1
Южная Корея - Республика 6800 1
Норвегия - Королевство 1825 1
Румыния 740 1
Беларусь - Минск 667 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7215 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5793 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14749 1
Английский язык 6831 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11314 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7723 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4593 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6264 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10383 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 728 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6685 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4272 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2817 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3121 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31224 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2886 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще