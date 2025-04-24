Екатерина Ярина назначена финансовым директором Компании «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о назначении Екатерины Яриной на должность финансового директора Компании. Анна Гарманова, ранее занимавшая позицию CFO, покинула команду «М.Видео-Эльдорадо» после трех лет работы в компании. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На позиции финансового директора Екатерина Ярина будет отвечать за управление всеми финансовыми направлениями деятельности Компании, включая стратегическое и операционное планирование, контроль финансовых потоков, отчетность, а также реализацию антикризисных и трансформационных инициатив в финансовой сфере.

Финансовый директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Ярина: «Для меня большая честь присоединиться к команде «М.Видео-Эльдорадо» — компании с 32-летней историей, сильными рыночными позициями, устойчивыми операционными результатами и амбициозной стратегией трансформации. Моя задача — обеспечить высокую эффективность финансовой деятельности в текущих непростых макроэкономических условиях, способствовать устойчивому росту и поддерживать баланс между инвестициями в развитие и финансовой стабильностью. Уверена, что совместными усилиями мы сможем реализовать потенциал компании и создать дополнительную ценность для клиентов, акционеров и партнеров».

Екатерина Ярина назначена финансовым директором Компании «М.Видео-Эльдорадо»

Генеральный директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «Хочу поблагодарить Анну Гарманову за успешное руководство финансовым блоком компании с 2022 по 2025 гг., на которые пришлось большое количество глобальных вызовов. Ее профессионализм и лидерские качества внесли значительный вклад в перезапуск бизнес-модели Компании и обеспечение ее устойчивости, а также существенное улучшение ключевых операционных и финансовых показателей на протяжении последних трех лет. Я рад приветствовать Екатерину Ярину в команде «М.Видео-Эльдорадо». Ее глубокая экспертиза, опыт управления сложными проектами и стратегический подход к развитию финансовой функции — важное усиление для нашей Компании. Впереди — реализация новой трехлетней стратегии развития, и финансовый блок будет играть одну из ключевых ролей в ее осуществлении. Уверен, под руководством Екатерины мы сможем ускорить реализацию ключевых инициатив, связанных с трансформацией бизнеса, снижением долговой нагрузки, оптимизацией портфеля обязательств, повышением эффективности и ростом капитализации компании».

Биография

Екатерина Ярина имеет более чем 25-летний опыт работы в роли финансового директора в международных и российских компаниях: ГК Simple, Avon, Royal Canin (группа MARS), PriсeWaterhouseCooper, Japan Tabacco International, Wimm-Bill-Dann, АО ГК «Черноголовка» (Управляющая компания).

Екатерина имеет успешно реализованные проекты, связанные с трансформацией и оптимизацией финансовых бизнес-процессов, управлением денежными потоками, управлением торговыми инвестициями, внедрением современных ИT-систем, ОЦО и систем внутреннего контроля.

Ранее Екатерина занимала позицию заместителя генерального директора по операционной и финансовой деятельности группы компаний Simple Group. В этой роли она курировала все финансовые процессы, разработку стратегии компании, анализ потенциальных M&A сделок, отвечала за снижение общих затрат, повышение эффективности и внедрение современных ИТ систем. В период работы в компании Екатерина успешно прошла сложные периоды 2020 и 2022 гг., добившись рефинансирования кредитных обязательств компании, а также роста ключевых финансовых показателей.