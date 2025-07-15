«М.Видео» начала доставку товаров через СДЭК в более чем 4500 городов России

Благодаря интеграции с логистической платформой СДЭК «М.Видео» расширяет географию доставки и предлагает покупателям гибкие сценарии получения заказов. В рамках пилотного проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 5500 пунктов выдачи и свыше 2800 постаматов в 4567 городах. Потенциальная аудитория проекта приближается к отметке в 100 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На старте проекта действует бесплатное оформление сервиса доставки. После окончания промо-периода стоимость доставки составит от 299 руб. в зависимости от габаритов и расстояния.

Партнерство «М.Видео» и СДЭК позволяет охватить широкий круг покупателей за счет сети ПВЗ логистической компании как в крупных городах, так и в локациях, где отсутствуют магазины или партнерские точки других служб доставки ритейлера. Оформить получение доставки через СДЭК можно через сайт или приложение бренда «М.Видео». Сервис включает доставку широкого ассортимента товаров, включая телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику и электронику, размеры которой могут достигать 150х150х150 см.

Генеральный директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «Развитие клиентского сервиса и наращивание экспансии в регионах — ключевые элементы нашей новой трехлетней стратегии. Мы стремимся не только расширить логистическую сеть, но и предоставить лучший омниканальный клиентский путь как для наших розничных покупателей, так и для онлайн-пользователей. Магазины «М.Видео-Эльдорадо» работают в 370 городах страны. Благодаря запуску партнерства со СДЭК география нашей доставки расширяется более чем на 4000 городов России, что позволит клиентам в регионах получить доступ к широкому ассортименту качественной бытовой техники и электроники. Мы высоко ценим надежность и масштаб логистической инфраструктуры СДЭК, которая обеспечивает быструю и прозрачную доставку даже в самые отдаленные уголки страны. Это сотрудничество — пример эффективного технологического партнерства, где каждый усиливает сильные стороны друг друга».

Для потребителей новое решение позволяет выбрать удобный формат получения, в том числе крупногабаритных грузов, из ближайшего пункта выдачи и постаматов СДЭК.

Генеральный директор СДЭК Вячеслав Пиксаев: «Мы строим не просто логистику, а инфраструктуру доступа — к товарам, сервисам, технологиям. Партнерство с «М.Видео» позволит миллионам людей в тысячах городов получать нужное быстрее и удобнее. Это уже не про доставку, а про изменение качества жизни потребителей и новые точки роста для бизнеса. Прозрачная и масштабируемая логистика открывает путь к новым моделям продаж и уверенной работе с регионами».