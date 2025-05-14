Акционеры «М.Видео-Эльдорадо» завершили дофинансирование компании в объеме 30 млрд рублей на реализацию новой стратегии на 2025-2027 годы

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила, что акционеры компании завершили процесс дофинансирования в объеме 30 млрд руб., о запуске которого было объявлено в марте 2025 г. Денежные средства в полном объеме поступили на счета компании. Инвестиции будут направлены на реализацию новой стратегии развития компании на 2025-2027 гг., ключевые направления которой были представлены инвестиционному сообществу в апреле текущего года.

Генеральный директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ сказал: «В настоящее время нашими акционерами полностью завершен процесс дофинансирования компании в объеме 30 млрд руб. Эти средства будут направлены на реализацию новой стратегии развития «М.Видео-Эльдорадо» на ближайшие три года. Она предполагает открытие новых магазинов преимущественно эффективного компактного формата параллельно с закрытием всех убыточных точек продаж, рост онлайн-продаж (в том числе через углубление партнерств с маркетплейсами и переформатирование части магазинов в шоурумы), экспансию в новые города и выход на рынки стран СНГ. В рамках новой стратегии 12 мая мы кардинально обновили программу лояльности. В ближайшее время планируем запуск производств техники под новыми собственными торговыми марками — как самостоятельно, так и вместе с партнерами из Китая и Республики Беларусь. Также мы планируем существенное расширение ассортимента товаров и услуг, включая сервисное направление «М.Мастер» и финансовые продукты. Среди наших приоритетов — дальнейшее улучшение клиентского сервиса, повышение эффективности ИТ-инфраструктуры и обновление системы корпоративного управления на всех уровнях».

Итоговой частью процесса докапитализации будет являться допэмиссия акций компании по закрытой подписке. Решение о ее проведении было принято на заседании совета директоров ПАО «М.видео» 13 мая. В результате допэмиссии, как ожидается, поступление денежных средств в компанию в рамках докапитализации будет соответственно отражено в распределении долей владения между акционерами.

Ряд крупных акционеров и инвесторов уже подтвердили свое участие в допэмиссии. При этом все текущие акционеры, включая миноритариев, смогут реализовать свое преимущественное право на приобретение акций, получив возможность увеличения количества акций компании в своем портфеле. «М.Видео-Эльдорадо» рассчитывает, что миноритарные акционеры примут активное участие в допэмиссии и поддержат компанию в реализации новой трехлетней стратегии.

Ключевые параметры допэмиссии планируется утвердить на годовом заседании общего собрания акционеров компании 17 июня 2025 г. Стоимость 1 акции будет определена советом директоров не позднее даты начала размещения. Завершить размещение акций планируется в III квартале 2025 г.