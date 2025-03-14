Гигантский российский ритейлер электроники спасен от закрытия сотен магазинов. Нашлись новые таинственные инвесторы

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» получил почти 12 млрд руб. от инвесторов. Общая сумма докапитализации на первую половину 2025 г. – 30 млрд руб. Кто решил вложиться в компанию – неизвестно. В начале 2025 г. из-за гигантских долгов компания оказалась на грани продажи и резкого сокращения розничной сети.

Деньги есть

Российский ритейлер техники «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео»), один из крупнейших в стране, сообщил CNews о начале процесса докапитализации объемом 30 млрд руб. Эту сумму инвесторы вложат в компанию в течение первого полугодия 2025 г. В компании отметили, что деньги пойдут на «реализацию новой стратегии» развития сети.

К моменту выхода материала не было известно, кто именно предоставил компании деньги, и кому это еще предстоит. Как рассказал CNews генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ, ритейлер привлек новых акционеров – к середине марта 2025 г. они внесли в его капитал 11,5 млрд руб. Он подчеркнул также, что оставшаяся часть от 30 млрд руб. будет внесена до конца апреля 2025 г.

Либ не стал уточнять, как будет работать механизм докапитализации. Как пишет РБК, ритейлер раскроет всю необходимую информацию, в том числе и о новых инвесторах, «позднее». Более точные сроки неизвестны.

«М.Видео-Эльдорадо» Кто именно спасает «М.Видео-Эльдорадо» от смены владельца и массового закрытия магазинов, пока неизвестно

В конце января 2025 г. CNews писал, что сеть «М.Видео-Эльдорадо» накопила многомиллиардные долги и ищет покупателя на все свои активы. На тот момент была информация о переговорах с Промсвязьбанком и о примерной сумме сделки – 300 млн руб.

Все согласовано

Что касается новой стратегии, на которую были выделены деньги инвесторов, то она рассчитана на ближайшие три года, сообщил CNews Феликс Либ. По его словам, к настоящему времени стратегия разработана и согласована между менеджментом ритейлера и его акционерами.

Феликс Либ сообщил CNews, что новая стратегия включает, в числе прочего, «открытие новых магазинов эффективного компактного формата параллельно с закрытием всех убыточных точек продаж», а также «рост онлайн-продаж до 70% (в том числе через углубление партнерств с маркетплейсами и переформатирование части магазинов в шоу-румы)» и «экспансию в новые города присутствия». Феликс Либ также упомянул в качестве одного из направлений новой стратегии «выход на рынки ряда стран СНГ» и «создание производств СТМ-техники» (СТМ – это собственная торговая марка, прим. CNews), как собственных, так и с партнерами из Китая и Белоруссии».

«Мы планируем расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг (в том числе за счет развития сервисного направления "М.Мастер" и существенного увеличения количества предлагаемых клиентам финансовых продуктов). Среди приоритетных задач менеджмента также будут повышение эффективности ИТ-инфраструктуры и дальнейшее совершенствование клиентского сервиса», – подчеркнул Феликс Либ.

Новые кадры вместо старых

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» заявил и о кадровых перестановках в верхушке компании, хотя и не стал вдаваться в подробности о них. «В компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления – в совете директоров и топ-менеджменте», – сказал он.

Технически, эти перестановки уже начались. Как сообщал CNews, в середине февраля 2025 г. В «М.Видео-Эльдорадо» сменился генеральный директор – компанию возглавил Феликс Либ, сменив на посту СЕО Билана Ужахова. В компании подчеркнули тогда, что Ужахов сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО «М.Видео» и стратегическом планировании группы «М.Видео-Эльдорадо». Также Ужахов является контролирующим лицом компании – с лета 2024 г. в его руках через разные компании сконцентрировано 53,63% акций ритейлера, пишет РБК.

Либ перешел в «М.Видео-Эльдорадо» из компании Natura Siberica, российского производителя косметики. В январе 2022 г. он стал ее гендиректором, а в июле 2024 г. перешел на должность председателя ее совета директоров. С 2012 по 2021 гг. занимал руководящие должности в АФК «Система», включая позиции исполнительного вице-президента и исполнительного директора.

Убытки никуда не делись

«М.Видео-Эльдорадо» – убыточная компания, и таковой она является с 2022 г. Согласно сервису «Контур.Фокус», За 2022 г. выручка ее основного юрлица (ООО «МВМ») составила 401 млрд руб., а чистый убыток — 7,1 млрд руб.

Основные владельцы ООО «МВМ» на 14 марта 2025 г. – ПАО «М.Видео» с долей 68.9% и ООО «Бт Холдинг» с долей 31,1%​.

По данным «Контур.Фокуса», единственный владелец «Бт Холдинг» – ООО «МВМ» (доля 100%). Основными акционерами ПАО «М.Видео», по данным эмитента, на 30 июня 2023 г являлись международная компания ООО «Эрикария» (50%), ПАО «Эсэфай» (10,37%) и ООО «МВМ» (0,77%). Более актуальная информация об акционерах ПАО «М.Видео» к моменту выхода материала отсутствовала.

По итогам 2023 г. выручка компании достигла 433 млрд руб., увеличившись на 7% год к году. Но вместе с выручкой вырос и чистый долг – он оказался на уровне 7,5 млрд руб.

Данные за 2024 г. к моменту выхода материала опубликованы не были. По информации РБК, по итогам девяти месяцев 2024 г. (1 января – 30 сентября) продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 8% год к году, до 387 млрд руб. К концу сентября 2024 г. сеть ритейлера насчитывала 1226 магазинов, расположенных на территории России.

На конец первого полугодия 2024 г. чистый долг компании составлял 79,3 млрд руб. против 83,4 млрд руб. в первой половине 2023 г., пишет РБК. Представитель компании сообщил изданию, что этот долг будет обслуживаться «в соответствии с установленными графиками платежей», а источником для его погашения станут «и выручка от продаж, и в случае необходимости средства, привлеченные от акционеров».