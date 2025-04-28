Разделы

Бизнес Кадры
|

Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о назначении Анастасии Родиной на должность директора по персоналу. Ирина Петрова, ранее занимавшая эту позицию, покинула команду «М.Видео-Эльдорадо» в связи с переходом на новую работу. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На позиции директора по персоналу Анастасия Родина будет отвечать за реализацию стратегии управления персоналом, развитие корпоративной культуры, привлечение и удержание талантов, повышение вовлеченности сотрудников, а также внедрение современных HR-практик, включая инициативы по улучшению опыта сотрудников внутри компании и цифровизации HR-функций. Особое внимание будет уделено развитию и поддержке сотрудников розничной сети, формированию позитивного имиджа профессии продавца, а также укреплению роли команды магазина как ключевой роли взаимодействия с клиентом.

mvi1.jpg

М.Видео-Эльдорадо
Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо»

Директор по персоналу «М.Видео-Эльдорадо» Анастасия Родина: «Для меня большая честь стать частью команды «М.Видео-Эльдорадо» — Компании, которая активно трансформируется, опираясь на сильные корпоративные ценности и амбициозную стратегию. Сегодня как никогда важно создавать комфортную и вдохновляющую среду для сотрудников, развивать лидерство и формировать сильные команды. Уверена, что наш HR-блок внесет весомый вклад в достижение целей бизнеса и укрепление позиций Компании на рынке».

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «Рад приветствовать Анастасию Родину в команде. Ее опыт в управлении крупными трансформационными HR-проектами, а также фокус на развитии человеческого капитала — важное усиление для Компании. Впереди — реализация новой стратегии, в которой команда, корпоративная культура и мотивация играют ключевую роль. Уверен, с приходом Анастасии мы сможем выстроить эффективную и устойчивую систему управления персоналом, соответствующую амбициям компании».

Анастасия Родина имеет более 16 лет опыта в сфере управления персоналом, из которых более 12 лет — на руководящих позициях в компаниях сферы финансов, медицины и производства. До выхода в «М.Видео» Анастасия занимала позицию вице-президента по управлению персоналом и общим вопросам в группе «Эталон», где помимо управления персоналом курировала проекты в области корпоративной социальной ответственности и комплаенс. С 2022 по 2024 гг. она занимала должность управляющего директора по заботе о людях в ГК Natura Siberica, где отвечала за развитие HR-функции, внедрение систем оценки и повышения удовлетворенности сотрудников, а также реализацию стратегических инициатив в сфере управления талантами.

Анастасия окончила Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» по специальности «Управление персоналом и кадровый анализ» в 2009 г. и получила степень MBA в области стратегического управления в Финансовой академии при Правительстве России в 2019 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменены лимиты для банков, тормозившие выдачу ИT-ипотеки

В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры

Бывший замглавы Минцифры отправлен в тюрьму на девять лет за многомиллионную взятку

В России придумали метод создания золотых нанопленок для гибкой электроники

Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ

Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153