Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о назначении Анастасии Родиной на должность директора по персоналу. Ирина Петрова, ранее занимавшая эту позицию, покинула команду «М.Видео-Эльдорадо» в связи с переходом на новую работу. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На позиции директора по персоналу Анастасия Родина будет отвечать за реализацию стратегии управления персоналом, развитие корпоративной культуры, привлечение и удержание талантов, повышение вовлеченности сотрудников, а также внедрение современных HR-практик, включая инициативы по улучшению опыта сотрудников внутри компании и цифровизации HR-функций. Особое внимание будет уделено развитию и поддержке сотрудников розничной сети, формированию позитивного имиджа профессии продавца, а также укреплению роли команды магазина как ключевой роли взаимодействия с клиентом.

М.Видео-Эльдорадо Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо»

Директор по персоналу «М.Видео-Эльдорадо» Анастасия Родина: «Для меня большая честь стать частью команды «М.Видео-Эльдорадо» — Компании, которая активно трансформируется, опираясь на сильные корпоративные ценности и амбициозную стратегию. Сегодня как никогда важно создавать комфортную и вдохновляющую среду для сотрудников, развивать лидерство и формировать сильные команды. Уверена, что наш HR-блок внесет весомый вклад в достижение целей бизнеса и укрепление позиций Компании на рынке».

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «Рад приветствовать Анастасию Родину в команде. Ее опыт в управлении крупными трансформационными HR-проектами, а также фокус на развитии человеческого капитала — важное усиление для Компании. Впереди — реализация новой стратегии, в которой команда, корпоративная культура и мотивация играют ключевую роль. Уверен, с приходом Анастасии мы сможем выстроить эффективную и устойчивую систему управления персоналом, соответствующую амбициям компании».

Анастасия Родина имеет более 16 лет опыта в сфере управления персоналом, из которых более 12 лет — на руководящих позициях в компаниях сферы финансов, медицины и производства. До выхода в «М.Видео» Анастасия занимала позицию вице-президента по управлению персоналом и общим вопросам в группе «Эталон», где помимо управления персоналом курировала проекты в области корпоративной социальной ответственности и комплаенс. С 2022 по 2024 гг. она занимала должность управляющего директора по заботе о людях в ГК Natura Siberica, где отвечала за развитие HR-функции, внедрение систем оценки и повышения удовлетворенности сотрудников, а также реализацию стратегических инициатив в сфере управления талантами.

Анастасия окончила Московскую международную школу бизнеса «МИРБИС» по специальности «Управление персоналом и кадровый анализ» в 2009 г. и получила степень MBA в области стратегического управления в Финансовой академии при Правительстве России в 2019 г.