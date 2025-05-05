«М.Видео-Эльдорадо» избрала новых членов совета директоров

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает об избрании новых членов совета директоров ПАО «М.видео» по итогам общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В обновленный состав совета директоров вошли генеральный директор компании «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ и бывший коммерческий директор Олег Муравьев. Избрание новых членов совета директоров Компании поддержано значительным числом голосов акционеров – 115 442 457 голосов (11,10246%) за Олега Муравьева и 115 458 923 голосов (11,10454%) за Феликса Либа.

Пост генерального директора «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ занял в феврале 2025 г. и в настоящее время курирует реализацию новой трехлетней стратегии развития компании. Ранее Феликс Либ являлся генеральным директором группы компаний Natura Siberica, российского производителя натуральной и органической косметики. Под его руководством компания смогла стабилизировать бизнес после кризисного периода, увеличив выручку до рекордных показателей.

Олег Муравьев с марта 2019 г. по май 2024 г. занимал позицию коммерческого директора Компании, а с 2009 г. в течение 10 лет работал на различных позициях в коммерческом блоке компании. Также Олег Муравьев имеет большой опыт работы в представительствах ведущих брендов бытовой техники и электроники и глубокое знание рынка.