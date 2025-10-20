«М.видео» вместе с АГ ««Авилон»» запустили онлайн-продажи электромобилей

«М.видео» в рамках развития собственного маркетплейса сообщает о старте пилотного проекта по продаже электромобилей и зарядной инфраструктуры на сайте и мобильном приложении «М.видео», открывая для клиентов новый сегмент экологичного транспорта. Проект реализуется в партнерстве с ведущим автомобильным дилером АГ «Авилон» и компанией Punkt E, предлагающей решения для зарядки электротранспорта. Клиенты могут заказать не только доставку, но и установку зарядных станций. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Достигнув рекордных показателей в 2024 г., российский рынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за первую половину 2025 г. количество электромобилей и подзаряжаемых гибридов в стране выросло до 137 690 шт., что в 1,5 раза больше по сравнению с серединой 2024 г. (90 470 шт.).

Генеральный директор «М.видео» Феликс Либ: «Будучи Главным экспертом по технике в России, «М.видео» ежегодно расширяет ассортимент товаров, предлагая самые востребованные среди клиентов товары и бренды. Клиенты могут приобрести в наших каналах продаж практически все гаджеты, которые включаются в розетку. Сегодня в партнерстве с АГ ««Авилон»» и Punkt E мы запускаем в продажу электромобили и зарядные станции на нашем маркетплейсе. Если пилотный проект будет признан успешным, мы запустим продажи электромобилей и в нашей рознице».

На старте покупателям «М.видео» станет доступен модельный ряд из электрокаров в эксклюзивном партнерстве с АГ «Авилон»: ROX 01 — гибридный внедорожник, 7 660 000 руб.; Li Auto L9 Ultra — флагманский гибридный SUV, 7 990 000 руб.; Li Auto L7 Ultra — гибридный кроссовер в максимальной комплектации, 7 190 000 руб.; Li Auto L7 Pro — 5-местный гибридный кроссовер, 6 690 000 руб.; Li Auto L6 Max — компактный гибридный кроссовер, 6 000 000 руб.; Li Auto L6 Pro — самый доступный 5-местный компактный гибридный кроссовер, 5 490 000 руб.; Zeekr 009 — бизнесвэн, 10 990 000 руб.; Zeekr 009 VIP — минивэн, 21 000 000 руб.

В рамках партнерства с компанией Punkt E в продаже представлены зарядные станции и аксессуары для электромобилей. Ассортимент охватывает как домашние решения, так и промышленные станции быстрой зарядки, совместимые с различными стандартами подключения (Type 1, Type 2, CCS2, GB/T, CHAdeMO). Все устройства разработаны с акцентом на безопасность, надежность и удобство установки.

Домашние AC-станции (медленная зарядка, 7 и 22 кВт): Punkt E Home mini 7 кВт — базовая настенная станция для частного дома с тремя вариантами разъемов: Type 1, Type 2, GB/T. В том числе версия с 4G для удаленного управления через мобильное приложение; Punkt E Home mini 22 кВт — компактная трехфазная станция для ускоренной зарядки, с разъемами Type 2 и GB/T; Punkt E Home 22 кВт — компактная персональная станция с расширенными возможностями подключения, с разъемами Type 2 и GB/T.

Быстрые уличные DC-станции (30–180 кВт): Punkt E Corebox 30 кВт — компактная быстрая зарядная станция с поддержкой CCS2 или GB/T; Punkt E Dual 60 кВт — напольная быстрая станция с двумя коннекторами; X Electro 60 / 120 / 150 / 180 кВт — линейка мощных коммерческих станций, доступных в разных конфигурациях: CCS2, GB/T, CHAdeMO.