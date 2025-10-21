США хитро обошли запрет на экспорт китайских редкоземельных металлов для производства чипов и военной техники. Найден более сговорчивый поставщик

США договорились с Австралией о поставке редкоземельных минералов на миллиарды долларов. Раньше этими поставками ведал Китай, но он установил экспортные ограничения в рамках торговой войны. Это больно ударило по США, и им пришлось искать нового партнера.

Договор подписан

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) уничтожил один из главных рычагов давления Китая на свою страну. Как пишет портал TechCrunch, Трамп подписал соглашение с властями Австралии о поставке редкоземельных минералов.

Сумма сделки составляет $8,5 млрд. Это прямой ответ США на решение Пекина ввести экспортные ограничения на редкоземельные минералы в рамках торговой войны со Штатами. Они действуют с лета 2023 г., и на первых порах США были застигнуты врасплох. Все было настолько плохо, что приходилось искать эти минералы в списанной военной технике и в срочном порядке искать новых поставщиков.

Вторую подпись на новом договоре поставил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (Anthony Albanese). Редкоземельные материалы нужны для производства чипов, приборов ночного видения и различной военной техники.

Взаимовыручка двух стран

По данным TechCrunch, договор между США и Австралией предполагает не просто закупки редкоземельных материалов. Страны также будут сотрудничать в развитии австралийского производства этих химических элементов.

The White House Трамп всего одной подписью радикально снизил зависимость США от Китая

В частности, Минобороны США неназванную сумму на развитие австралийского завода Alcoa по переработке галлия. Он находится на западе страны и в нынешних условиях способен выдавать около 100 тонн этого металла в год.

Другие горнодобывающие фабрики Австралии, а также различные связанные с этим бизнесом проекты тоже могут получить дополнительное финансирование. К моменту выхода материала и было известно, что в течение ближайших шести месяцев США и Австралия выделят на эти цели по $1 млрд.

Суммарный размер инвестиций США должен в итоге превысить $3 млрд. Как пишет CNBC, сейчас верхняя граница находится в пределах $5 млрд.

Почему именно Австралия

Австралия – это один из крупнейших добытчиков редкоземельных минералов в мире. В этом рейтинге страна находится на четвертом месте, уступая лишь Индии, Бразилии и Китаю.

По данным исследователей Verified Market Research, в 2023 г. Китай удерживал 69% мирового рынка редкоземельных металлов. В этой стране было произведено 240 тыс. тонн, тогда как в остальных странах мира – 110 тыс. тонн (в сумме – 350 тыс. тонн)

Из-за лимитов китайских властей экспорт редкоземельных металлов из Китая в США хоть и не был полностью остановлен, но резко просел и продолжает сокращаться. Для сравнения, в августе 2025 г. он составлял 590 тонн, а всего месяц спустя оказался на уровне 41 тонны. Важно подчеркнуть, что Европа тоже страдает из-за китайских ограничений. В сентябре 2025 г. КНР отгрузила в Старый свет 2461 тонны редкоземельных металлов, тогда как месяцем ранее было 2582 тонны.

Почему США решили договариваться именно с Австралией, на момент выхода материала известно не было. Но напомним, что сейчас американские власти давят на правительство Индии требуя от них отказа от закупок российской нефти.

С Китаем ситуация еще более очевидная – США ведет с ним торговую войну, постоянно эскалируя конфликт. Недавние торговые пошлины Трампа, превысившие для КНР 100%, совершенно не улучшили отношения между этими странами.

К слову, для Австралии, Бразилии и Индии у Трампа тоже нашлись торговые пошлины. Их размер на момент введения составлял 10%, 40% и 25% соответственно.

Первые последствия

Информация о подписании соглашения между Австралией и США моментально отразилась на акциях сразу нескольких австралийских компаний, в той или иной степени связанных с добычей редкоземельных минералов. Ценные бумаги крупнейшей в этой сфере австралийской компании Lynas Rare Earths, к примеру, подорожали на 4,7%. Как пишет агентство Bloomberg, в настоящее время единственная компания по производству производитель тяжелых редкоземельных металлов, расположенная за пределами КНР.

В Австралии также работает компания Pilbara Minerals, основной бизнес которой – это производство лития. Ее акции стали стоить дороже на 5%, а акции Iluka Resources (добыча и переработка минеральных песков) – на 9%.

И это далеко не предел. За считанные часы цены на акции горнодобывающей компании VHM выросли примерно на 30%, а производителя магния Latrobe Magnesium – на 47%. Есть и те, кому повезло немного меньше. Так, австралийская горнодобывающая компания Latrobe Magnesium констатировала 16-процентное удорожание своих акций.