В Белоруссии создан телевизор «послезавтрашнего дня». Купить его могут не все

Холдинг «Горизонт» из Белоруссии, в конце 2022 г. выпустивший первый белорусский ноутбук, теперь работает над телевизором с полупрозрачным экраном. Представители завода утверждают, что он основан на технологиях «послезавтрашнего дня», и что его штучное производство уже ведется.

Что там за экраном

Белорусский холдинг «Горизонт» разработал суперсовременный телевизор, который, по словам представителей холдинга, наголову опережает по своим возможностям современные модели, пишет «Белта».

Телевизор у «Горизонта» получился полупрозрачным, что и выделяет его на фоне общей массы ТВ, выпускаемых другими производителями. Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"» Юрий Предко отметил, что в новинке используются «технологии послезавтрашнего дня», не уточнив, были ли они разработаны специалистами «Горизонта» или же лицензированы у других компаний, в том числе иностранных.

Будущее где-то рядом

«Такие телевизоры появятся у широкого круга потребителей в течение, может быть, десятка лет», – сообщил «Белта» Юрий Предко, рассказывая о перспективах технологии полупрозрачного экрана. На фотографиях видно, что сквозь экран ТВ действительно немного видно, находится позади него. При этом изображение на дисплей выводится цветное.

На экране ТВ действительно немного видно то, что находится за ним

Это важная отличительная особенность белорусского телевизора, поскольку устройства с прозрачным, но монохромным дисплеем существуют достаточно давно. В качестве примера можно привести имиджевый сотовый телефон (не смартфон) Sony Ericsson Xperia Pureness X5, увидевший свет еще в 2009 г. Его экран полностью прозрачный, но при этом он способен выводить базовую необходимую пользователю информацию.

Тем не менее, техника с полу- или полностью прозрачным дисплеем в современном мире широкого распространения пока не получила. Судя по всему, «Горизонт» собирается это исправить в ближайшем будущем, так как, по словам Юрия Предко, в настоящее время холдинг уже выпускает такие ТВ.

Он сообщил «Белта», что телевизоры выпускаются штучно и строго под заказ, и что у них «коммерческая стоимость», не назвав конкретные цифры. Масштабы производства он тоже не раскрыл.

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Глава «Горизонта» подчеркнул, что полупрозрачные телевизоры могут использоваться не только как интерьерные ТВ, но и как технологичное дополнение к современным автомобилям. Например, он видит в них замену перегородки между водителем и пассажиром в люксовых автомобилях. «Одновременно и прозрачное стекло-разделитель, и экран, с которого можно смотреть, например, новости», — сказал Юрий Предко.

Ноль подробностей

Все технические детали, касающиеся нового телевизора «из будущего», Юрий Предко предпочел оставить «за кадром». На момент публикации материала о них ничего не было известно. Но, если судить по фотографиям «Белта», он имеет вполне современные габариты. В теории, «полупрозрачность» могла бы достигаться за счет камеры или массива камер, вмонтированных в тыльную часть корпуса обычного ТВ и выдающих на экран то, что попадает в ее объектив. Основное изображение могло бы накладываться сверху программным способом. Информации, что в ТВ «Горизонта» все работает именно так, нет.

Курс взят, цель определена

«Горизонт» стал мелькать в новостях в сентябре 2022 г., когда впервые утекла информация о подготовке холдинга к выпуску своего первого ноутбука. В премьере мобильного ПК участвовал лично Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко с предсерийной версией ноутбука H-book MAK4 в руках

Поначалу абсолютно вся «начинка» ноутбука была покрыта тайной. Разработчики намеревались начать его поставки не позднее декабря 2022 г., и в итоге так и получилось, хотя, как сообщал CNews, итоговая стоимость оказалась выше, чем предполагалось. Зато «Горизонт» смог предоставить покупателям на выбор два размера экрана – 14 и 15,6 дюйма. Модель получила название H-book MAK4.

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Внутри первый ноутбук «Горизонта» почти полностью состоит из иностранных компонентов. Например, его процессор (Intel Core) и операционная система (Windows 11) – американские.

Итоговый вариант дизайна H-book MAK4

В конце декабря 2022 г. стало известно, что «Горизонт» намерен наладить поставки H-book MAK4 на российский рынок. А 20 января 2023 г., как пишут «Ведомости», на H-book MAK4 перешел Александр Лукашенко. На ПК какой марки Президент Белоруссии работал до этого, доподлинно неизвестно, но Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, написал, что «яблока на столе» у главы государства больше не будет. По всей видимости, это недвусмысленный намек на компьютер американской Apple.

Юрий Предко сообщил «Белта», что «Горизонт» намерен в кратчайшие сроки выпустить новую линейку ноутбуков. Не раскрывая подробностей о ней, он подчеркнул, что в ее состав войдет 80 модификаций (не моделей, а именно модификаций), и добавил, что «Горизонт» также смотрит в сторону игровых мобильных ПК.