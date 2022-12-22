Белоруссия выпустила первый национальный ноутбук. Впервые названы характеристики и цена

Ноутбук H-book MAK4 марки «Горизонт», разработанный и произведенный в Белоруссии, поступил в продажу в этой стране. Выяснилось, что он собран на процессорах Intel Core 11 поколения и работает на Windows 11 – ранее эта информация скрывалась. Из белорусского у ноутбука пока лишь место название и страна – производитель.

Белорусский MacBook

В Белоруссии начались продажи первого ноутбука, разработанного и выпускаемого на территории страны, пишет «Белта». Это лэптоп марки «Горизонт», сборка которого осуществляется на одноименном заводе.

В день релиза впервые стали известны программно-аппаратные характеристики и точная цена ноутбука. Спецификации ранее скрывались полностью, а стоимость называлась лишь предполагаемая.

Мобильный ПК получил название H-book MAK4. По словам генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"» Юрия Предко, ноутбук способен тягаться с техникой мировых брендов. Какие именно вендоры имелись в виду в данном случае, Предко уточнять не стал. «Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий», – добавил он.

Как сообщал CNews, премьера ноутбука H-book MAK4 состоялась 1 сентября 2022 г. Широкой публике его продемонстрировал лично Президент Белоруссии Александр Лукашенко. На тот момент названия у лэптопа не было.

Выбор цвета корпуса и отсутствие альтернативных вариантов окраски разработчики не объясняют

Предполагалось, что базовая комплектация ноутбука в день релиза будет стоить 1300 белорусских рублей (34,2 тыс. российских рублей по курсу ЦБ на 22 декабря 2022 г.). Как пишет портал Tochka.by, этой цели в итоге достичь не удалось. Купить H-book MAK4 можно минимум за 1600 белорусских рублей (42,1 тыс. российских рублей). Причиной роста цены стали затраты на логистику.

В будущем ноутбук появится в продаже на территории России, пишет Tochka.by. Сроки релиза на российском рынке не раскрываются.

Импортонезависимость на минимуме

Ноутбук H-book MAK4 не является полностью белорусским как минимум из-за наличия внутри него исконно американских процессоров. Аппаратная платформа лэптопа – это процессоры Intel Core 11 поколения, они же Tiger Lake, вышедшие осенью 2020 г.

H-book MAK4 уже появился в продаже, но пока только в Белоруссии. Источник фото: Tochka.by

Разработчики позаботились, чтобы у покупателей был широкий выбор комплектаций. Ноутбук получил три процессора на выбор – Core i3-1115G4, i5-1155G7 и i7-1195G7. Варианты с AMD Ryzen пока недоступны. Также процессоры отвечают за обработку графики – у ноутбук нет дискретной видеокарты. В Core i3 это Intel UHD, в старших CPU – Intel Iris Xe.

Также на H-book MAK4 устанавливается одна из двух матриц – 14 дюймов IPS Full HD с яркостью 250 нит и 15,6 дюйма Full HD IPS на 300 нит. Более компактная версия весит 1,6 кг, сколько и 14-дюймовый Apple MacBook Pro 14.

H-book MAK4 комплектуется оперативной памятью стандарта DDR4 (процессоры Core 11 поколения не поддерживают DDR5) максимальным объемом 32 ГБ. Возможна установка 2-терабайтного твердотельного накопителя.

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Все без исключения модификации ноутбука поставляются с модулями Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, батареей на 8 часов автономной работы, двумя динамиками по 2 Вт каждый и веб-камерой с разрешением HD над дисплеем. Корпус ноутбука окрашивается в сапфировый цвет корпуса и располагает портом USB-C, двумя USB-A 3.1 Gen 2, HDMI 1.4b для внешних мониторов и ридером SD-карт. Также есть разъем для подключения проводной гарнитуры.

Разработчики остановились на классическом строгом дизайне корпуса

Комплект поставки H-book MAK4 включает 65-ваттное зарядное устройство и новейшую операционную систему Microsoft – Windows 11.

Следует отметить, что первоначально разработчики предоставить пользователю в общей сложности 86 комплектаций H-book MAK4. Об этом телеканалу «Беларусь 1» осенью 2022 г. сообщил глава проекта IOT управляющей компании холдинга «Горизонт» Дмитрий Малашкевич.

Цель – локализация

Электронная составляющая ноутбука держалась в тайне до последнего момента. Разработчики не раскрывали марку и модель установленного в H-book MAK4 процессора. Название ОС тоже не афишировалось, понять, что это именно Windows 11, можно было по ранее опубликованным «живым» снимкам.

Интерфейсов у ноутбука в избытке

Впрочем, в обозримом будущем новые партии H-book MAK4 могут получить совсем другую ОС. «Горизонт» уже работает над собственной операционкой, но подробностей о ней на момент выхода материала не было.

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На то, что H-book MAK4 в итоге будет работать на Intel, в сентябре 2022 г. в интервью телеканалу «Беларусь 1» указал инженер-конструктор ОАО «МПОВТ» холдинга «Горизонт» Андрей Климович. «Наш ноутбук в принципе состоит из тех же комплектующих, что и у основных самых известных мировых брендов», – отметил он. В III квартале 2022 г. доля Intel в сегменте процессоров для ноутбуков составила 84,3% против 15,7% у AMD (данные Mercury Research).

На день премьеры ноутбука (сентябрь 2022 г.) степень его локализации составляла лишь 12%. Разработчики намеревались довести этот показатель до 35% к концу 2022 г., но пока неизвестно, достигли они поставленной цели или нет.