Ноутбуки HP, Huawei нечем чинить. В России исчезли даже клавиатуры, сроки ремонта растут бешеными темпами

Россияне, сдавшие свой ноутбук в ремонт, вынуждены тратить недели в ожидании его починки. Связано это с тотальным дефицитом запчастей – для некоторых ноутбуков в России не осталось даже клавиатур. Авторизованные сервисные центры ждут заказанные компоненты по две-шесть недель и даже начинают покупать целые ноутбуки, чтобы затем пустить их на запчасти для ремонта.

Дефицит крепнет

В России наметился быстрый рост сроков ремонта ноутбуков. Некоторые модели могут пролежать на полке в сервисном центре до шести недель прежде, чем мастера получат необходимые запчасти, которые оказались в жутком дефиците, сообщили «Известия».

Количество марок ноутбуков, к которым не хватает запчастей, увеличивается с каждым днем. Если еще в июне 2022 г. это касалось лишь Apple, притом только ее смартфонов iPhone, то через несколько дней в список вошли Asus и Dell. Теперь же «коллекцию» пополнили китайские производители – Huawei и Lenovo, а также их конкурент их США – компания HP. Все перечисленные бренды частично или полностью ушли из России под разными предлогами – кто-то винит во всем проблемы с логистикой, другие же, не скрывая, поддерживают антироссийские санкции.

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Перечень запчастей для ноутбуков, поиск которых в России превратился в труднопроходимый квест, тоже пополняется. Одними только экранами и аккумуляторами проблема больше не ограничивается.

Любители напитков в группе риска

В число компонентов ноутбуков, чаще всего выходящих из строя, входят клавиатуры. Погибают они, как правило, если пролить на них какой-нибудь напиток, будь то горячий кофе, газировка или сок.

Сроки такого ремонта превратились в настоящую лотерею. Если для одной модели ноутбука клавиатуры еще есть в наличии в достаточном количестве, то для другой их всего лишь несколько штук по всей России.

Можно купить новый ноутбук на замену старому, но многие из них теперь продаются в России без русской раскладки

Ярким примером служит китайский ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020. На 29 июля 2022 г., по информации издания, в стране было всего две клавиатуры для него – по одной в Санкт-Петербурге и Москве.

Таким образом, наиболее оперативным решением проблемы поломки основной клавиатуры ноутбука будет покупка внешней клавиатуры для настольного ПК, проводной или беспроводной. Но и тут россиян могут ждать трудности – производители периферии тоже изволили остановить поставки на российский рынок. Клавиатуры теперь завозятся по параллельному импорту, и многие из них попросту не имеют российской раскладки, пишет «Коммерсант».

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Замена комплектующих ноутбука в России, будь то экран, батарея, клавиатура, системная плата или что-либо еще, теперь реализуется по двум схемам. Первая – это заказ запчастей у производителя или через Китай, вторая – «донорство». Это решение подразумевает использование подержанных запчастей из других ноутбуков, по тем или иным причинам вышедших из строя и превратившихся в «доноров» компонентов.

Ожидание заказанных новых компонентов, как правило, очень сильно затягивается. По словам источников издания, если выписывать их из Китая, то доставка занимает от четырех до шести недель.

Один из вариантов решения проблемы с клавиатурой

Исключения все же есть – например, запчасти на Asus идут две-три недели. Собеседники издания утверждают, что заказать запчасти у компании HP нельзя – компания не выходит на связь с российскими сервисными центрами.

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Примерно то же касается и запчастей для ноутбуков китайской компании Lenovo – мирового лидера на рынке портативных и настольных ПК. В ее случае сервисы располагают лишь ограниченным количеством комплектующих, а недостающие нельзя выписать даже под заказ.

Большинство источников издания утверждают, что происходящее – это следствие разрыва логистических цепочек.

Почти идеальное решение

С нехваткой запчастей для ремонта ноутбуков сталкиваются лишь авторизованные сервисные центры (АСЦ). Частные мастерские таких проблем пока не испытывают – в ряде случаев они готовы устранить поломку в кратчайшие сроки, то есть непосредственно в день обращения.

По информации издания, такая оперативность, особенно на фоне вынужденной медлительности АСЦ – это следствие не совсем прозрачных схем поставок запчастей. Не исключается вероятность, что для быстрого ремонта такие мастерские могут использовать неоригинальные комплектующие.

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По словам собеседника издания, приближенного к неназванной компании – производителю ноутбуков, чтобы не терять темпы работы, АСЦ стали закупать полноценные ноутбуки, чтобы затем вынимать из них необходимые запчасти для ремонта клиентских ПК. Другие источники утверждают, что пока данный метод решения проблемы дефицита комплектующих используется не так уж часто. К тому же, его едва ли можно применить при замене аккумулятора или, к примеру, накопителя – у этих комплектующих минимальный ресурс в сравнении с другими компонентами лэптопов.