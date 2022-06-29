В России катастрофа с запчастями для техники. Для починки одного устройства ломают другое

В России образовалась нехватка запчастей для ремонта смартфонов, ноутбуков и прочей техники. Сервис-центры вынуждены добывать комплектующие из подержанных и даже новых устройств. Сроки ремонта резко выросли, как и стоимость услуг, а в некоторых случаях подорожали и сами запчасти.

Электронное «донорство»

В России катастрофически не хватает запчастей для ремонта техники, пишет «Коммерсант». Если в середине июня 2022 г. это касалось только Apple iPhone, то к концу июня 2022 г. дефицит распространился на всю технику большинства брендов.

Чтобы выйти из ситуации, специалистам по ремонту приходится идти на крайние меры, к которым ранее они прибегали лишь для снижения себестоимости починки гаджета. Они начали использовать подержанные или сломанные устройства в качестве «доноров» комплектующих. В некоторых случаях на запчасти идут даже совершенно новые устройства.

Связано все это с поддержкой иностранными компаниями антироссийских санкций, введенных после 24 февраля 2022 г. Производители техники отказались поставлять в Россию не только сами устройства, но и запчасти к ним. В качестве примера компаний, остановивших или частично заморозивших бизнес в России, можно привести американские Apple и Dell, корейскую Samsung, а также тайваньские Asus и Acer.

Параллельный импорт все усложнил

Почти все бренды, выпускающие технику и отказавшиеся от поставок в Россию, попали в список для параллельного импорта – легализованного государством «серого» импорта. Однако это явление пока не принесло пользы ни пользователям, ни дистрибьюторам.

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Первые столкнулись с 10-20-процентным ростом цен на технику, ввезенную в обход правообладателя. Что до ритейлеров и дистрибьюторов, вся полулегальная техника теперь находится под их ответственностью – если раньше гарантийный ремонт обеспечивал производитель, то теперь это задача тех, кто ввозит в Россию технику.

По информации издания, переход на параллельный импорт, может заметно увеличить сроки гарантийного обслуживания. «Электроника регистрируется в одной из стран ЕАЭС, например, в Казахстане или Киргизии, а также, например, Сербии или Черногории», – сообщили «Коммерсанту» неназванные источники. В итоге, по их словам, технику, подлежащую ремонту или замене по гарантии, будут направлять в эти страны, что как минимум вдвое затянет сроки.

«Ситуация осложняется тем, что в Казахстан, например, раньше не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, который требуется сейчас, а большая часть их шла через Россию», – добавили собеседники издания.

Кто перешел на электронное донорство

На момент выхода материала не было доподлинно известно, какие именно компании начали разукомплектовывать полностью функциональные устройства, новые или бывшие в употреблении, чтобы отремонтировать поступивший в сервисный центр гаджет. Пока что в этом призналась лишь одна компания.

Это компания Acer – один из крупнейших производителей компьютеров, ноутбуков и периферии. В России ее техника пользуется широким спросом. Acer не стала приостанавливать свои поставки на российский рынок в так называемой «первой волне», когда из России сбежали Apple, Samsung и другие. Она подождала до начала апреля 2022 г.

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По словам гендиректора российского представительства Acer Дмитрия Кравченко, компания действительно «препарирует» одно устройство, чтобы починить другое. «Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», – сообщил он изданию.

Дмитрий Кравченко подтвердил, что сроки ремонта с учетом нынешней ситуации в России могут быть дольше в зависимости от доступности комплектующих. По его словам, ранее подавляющее большинство ремонтов (около 90%) проводилось в течение календарной недели (пять рабочих дней).

На товары, ввезенные с помощью параллельного импорта, гарантия от Acer вообще не будет доступна, все обязательства будет нести либо импортер, либо продавец, цитирует гендиректора российского представительства Acer Дмитрия Кравченко «Коммерсант».

Дополнительные последствия

Сложности с поиском запчастей отразились на стоимости услуг по ремонту техники. К примеру, починка смартфона во II квартале 2022 г. в России подорожала на 5% в сравнении с первой четвертью 2022 г. и на 11% год к году (статистика сервиса «Профи»). Ремонт ноутбуков за год стал дороже на 6%.

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В некоторых случаях цена ремонта как услуги не изменилась, как сообщил изданию глава отдела развития «Сети компьютерных клиник» Алексей Дудин. Но вот цены на сами запчасти, напротив, взлетели. Алексей Дудин отметил, что укрепление курса рубля совершенно не затормозило рост стоимости комплектующих.

В то же время спрос на услуги по ремонту техники в России серьезно просел – число соответствующих запросов в интернете сократилось в среднем 30% за год, по данным Price.ru. Эксперты сервиса утверждают, что это напрямую связано с массовыми закупками техники в феврале и марте 2022 г. – россияне, опасаясь стремительного взлета цен, закупились новыми устройствами впрок. «Вероятно, спрос на ремонт электроники возрастет позже», – сообщили изданию представители Price.ru.