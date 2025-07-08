Разделы

МАЗ Минский автомобильный завод


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для Минского автомобильного завода 1
24.08.2007 МАЗ представит новинки производства к выставке "Интеравто-2007" 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

МАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Телематические системы 55 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 414 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1342 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9980 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1375 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4237 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 1
Иванкович Валерий 1 1
Гарбузов Анатолий 103 1
Воробьёв Алексей 10 1
Ракомсин Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Беларусь - Белоруссия 5919 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5443 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2765 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

