Столичный производитель электронных решений поставит комплектующие для Минского автомобильного завода

Столичная компания «ИТЭЛМА» обеспечит «Минский автомобильный завод» («МАЗ») высокотехнологичными электронными комплектующими для производства автотранспортных средств. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО «НПП «ИТЭЛМА» Алексей Воробьев и руководитель ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.

«Москва особое внимание уделяет поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами – в прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Республику Беларусь вырос на 11% по сравнению с показателями 2023 г. Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ключевой задачей сотрудничества является переход на российские комплексные решения, предусматривающие увеличение степени локализации компонентной базы, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении стоимости.

«Интеграционные процессы между Беларусью и Россией активно развиваются по многим направлениям. Транспортная отрасль занимает в этом списке особое место. Применение в текущих и перспективных совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения производства компании ИТЭЛМА будет способствовать наращиванию отечественного промышленного потенциала. Ярким примером такого взаимодействия стало создание новой версии электробуса большого класса МАЗ 303Е23. Особенностью новой модели является стопроцентная локализация производства в рамках Союзного государства», – сказал генеральный директор ООО «НПП «ИТЭЛМА» Алексей Воробьев.

При разработке новой версии электробуса белорусская сторона отвечала за кузов, тормозную систему, программное обеспечение, остекление и переднюю ось. Российская сторона предоставила телематические системы и силовую часть: электрическую платформу, включая электродвигатель мощностью 204 л.с. и тяговые аккумуляторы, обеспечивающие запас автономного хода до 250 км, а также современную мультисервисную платформу, включающую системы оплаты проезда, подсчета пассажиров и видеонаблюдение.

«Этот проект наглядно демонстрирует способность предприятий Беларуси и России создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта. Именно совместная деятельность является фундаментом для технологической независимости продуктов двух стран и создания наиболее эффективных транспортных систем», – отметил генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.