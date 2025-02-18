Wildberries вложит 11 миллиардов в гигантский логистический комплекс за границами России

Российский маркетплейс Wildberries инвестирует около 11 млрд руб. в строительство логистического комплекса в Белоруссии. Комплекс займет 140 тыс. квадратных метров. Компания приобрела земельный участок и в 2024 г. на этой территории началось строительство логистического комплекса. Ожидается, что комплекс приведет к созданию 5-6 тыс. рабочих мест.

Строительство комплекса

Российский маркетплейс Wildberries инвестирует в строительство логистического комплекса под Минском около 11 млрд руб., об этом пишет агентство «БелТА».

Со слов основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким, комплекс займет 140 тыс. квадратных метров. Она также уточнила в своем Telegram-канале, что на площадке работает больше 15 тыс. белорусских продавцов - ежегодно их число растет более чем на 20%. Продажи белорусской продукции в 2024 г. выросли на 140% и составили 64,4 млрд руб.

Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 21 год. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Бизнес-модель характеризуют как онлайн-гипермаркет, магазин универсального формата или маркетплейс (торговая площадка с товарами компаний-партнеров). Компания напрямую сотрудничает с производителями одежды и официальными дистрибьюторами. Они самостоятельно формируют ассортимент своих товаров в интернет-магазине и розничные цены, а Wildberries зарабатывает на комиссии по итогам продаж.

Покупка участка под комплекс

Wildberries покупает в «Великом камне» под Минском земельный участок более 27 гектаров под создание крупнейшего в Белоруссии логистического объекта общей площадью более 120 тыс. квадратных метров. Об этом в ноябре 2023 г. сообщала пресс-служба индустриального парка «Великий камень».

Industrialpark Индустриальный парк «Великий камень» в Белоруссии

Индустриальный парк «Великий камень» представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от столицы Белоруссии – города Минска в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва.

Сделка по продаже земельного участка площадью более 27 га в частную собственность между СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Wildberries состоялась в Москве. Сумма не оглашается, но в сообщении пресс-службы отмечается, что сделка крупнейшая в истории индустриального парка и в целом в Белоруссии за 2023 г.

На выкупленной земле Wildberries будет развивать проект в сфере комплексной логистики, что подразумевает создание распределительного центра с использованием современного технологического оборудования. Центр будет самым крупным логистическим объектом современной Белоруссии. Со слов Ким, на базе центра планируется создать около 5-6 тыс. рабочих мест.

В 2025 г. Wildberries - это одна из крупнейших цифровых платформ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), основанная в 2004 г. Теперь она становится частью индустриального парка «Великий камень», благодаря чему получит преимущества и возможности для развития своего бизнеса в Белоруссии.

Статистика общей торговли

По словам министр иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, сегодня торговля с Россией приближается к 65–70% от общей торговли Белоруссии. Политический уровень взаимодействия с России настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление нашей внешней политики до него не в состоянии дотянуться.

Объем товарооборота за 2024 г. составил более $55 млрд. Экспорт Белоруссии в Россию увеличился на 6,3 %, импорт на 8,0%. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Белоруссии: на долю России в 2024 г. пришлось более 60% стоимостного объема внешней торговли товарами, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта.

Оборот внешней торговли услугами по итогам 2024 г. (январь-ноябрь) увеличился на 17%. По сравнению с 2023 г. экспорт увеличился на 15%.

В 2024 г. на долю России приходилось более 66% от общего объема привлеченных за этот период в Белоруссию иностранных инвестиций. Удельный вес прямых инвестиций (ПИИ) из России в общем объеме привлеченных в Белоруссию прямых инвестиций составил более 16%.

Планы по развитию в России

По информации «Ведомостей», в декабре 2024 г. Wildberries запланировал построить 11 новых логистических комплексов, их общая площадь превысит 2,2 млн квадратных метров.

Со слов представителя компании Wildberries, каждый склад будет площадью от 100 до 270 тыс. квадратных метров. Новые логистические центры появятся в Москве и области, Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте и Иванове. Сроки, когда появятся новые объекты, в представители компании не называют.

В декабре 2024 г. у Wildberries есть около 130 логистических объектов, общая площадь которых составляет 2,5 млн квадратных метров. Построив новые комплексы, маркетплейс увеличит свой складской портфель почти в два раза и сделает его крупнейшим в России.