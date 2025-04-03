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Борисенко Владислав
|03.04.2025
|В МФТИ создан российский принтер сухой аэрозольной печати 1
|22.07.2008
|Поддельные антивирусы наступают 1
|03.11.2003
|Конференция «Дело-2003»: курс – на ЭЦП 1
Борисенко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Татнефть 229 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 676 1
|Мосэнерго ПАО 128 1
|Андреев Игорь 2 1
|Витин Юрий 1 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Голованов Сергей 65 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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