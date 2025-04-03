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Борисенко Владислав



03.04.2025 В МФТИ создан российский принтер сухой аэрозольной печати 1
22.07.2008 Поддельные антивирусы наступают 1
03.11.2003 Конференция «Дело-2003»: курс – на ЭЦП 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Борисенко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

WebKontrol - Веб Контроль 14 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Xerox 1143 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Oracle Corporation 6751 1
IBM - International Business Machines Corp 9465 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Microsoft Corporation 24796 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Татнефть 229 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 676 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4911 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7275 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31576 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3919 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3485 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3134 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5953 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4261 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12614 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 149 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3381 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 374 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3092 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 960 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 1
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7509 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 424 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2261 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11651 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 1
Мобильная связь - Короткий номер 395 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5255 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12933 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 294 1
Андреев Игорь 2 1
Витин Юрий 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Гребенюк Алексей 11 1
Баласанян Владимир 45 1
Голованов Сергей 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 2
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Украина - Киев 1129 1
Америка - Американский регион 2171 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52476 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Украина 7657 1
Беларусь - Белоруссия 5795 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1473 1
Энергетика - Energy - Energetically 5203 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 901 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10125 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2169 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2159 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 772 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2059 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 976 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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