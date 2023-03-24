«Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов

«Сбермаркет» запустил доставку от поставщика товаров для офиса и бизнеса — компании «Комус». Ранее покупатели могли приобрести продукцию «Комус» в розничных магазинах, а также с помощью персонального менеджера, оператора колл-центра или онлайн в интернет-магазине или мобильном приложении.

На старте сотрудничества товары корпоративным клиентам Москвы будут доставляться со складов «Комус», расположенных в Видном и Домодедове. B2B-клиенты «Сбермаркета» смогут сделать заказ на выделенной онлайн-витрине для бизнеса business.sbermarket.ru. На площадке будет представлен ключевой ассортимент поставщика, а это более 20 тыс. позиций: канцелярские товары, офисная техника, мебель, товары для уборки, профессиональная химия и многое другое. По мере развития проекта, количество доступных товаров будет увеличиваться.

На первом этапе «Сбермаркет» будет доставлять товары только по Москве, затем планируется масштабирование на другие города России. За комплектацию товаров отвечают специалисты «Комуса». Крупногабаритные заказы привезут с помощью грузовых автомобилей. При заказе товаров на сумму от 7 тыс. руб. доставка для B2B-клиентов бесплатна.

«Комус» располагает 114 розничными магазинами, 10 логистическими центрами в разных регионах России. Планируется, что торговые точки будут постепенно подключаться к услуге по мере развития проекта.

Иван Бабич, коммерческий директор «Сбермаркета», сказал: «Сотрудничество с крупнейшим игроком на рынке канцелярских товаров — важный шаг в развитии B2B-направления «Сбермаркета». Вместе с партнером мы предложим B2B-клиентам сервиса еще более широкий ассортимент. Уже сейчас количество наших корпоративных клиентов превысило 170 тыс. компаний, что говорит о востребованности и удобстве продукта. Чаще всего наши B2B-клиенты заказывают канцелярские товары, средства гигиены, продукты и напитки. А теперь для них станет доступна и быстрая доставка офисной мебели, техники, электроники, профессиональной химии, спецодежды и других новых категорий товаров, представленных в “Комусе”».

Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран безопасность

Иван Крутько, директор по технологиям и цифровизации бизнеса «Комус», сказал: «Все действия и коллаборации, которые мы реализуем, направлены на пользу для покупателя. Наша цель — высвободить время закупщиков для более важных задач, избавить партнеров от рутины. Если заказчикам «Комуса» удобно работать с платформой «Сбермаркет», мы будем продолжать развитие сотрудничества и сохранять высокий уровень сервиса поставки при заказе на онлайн-площадке. «Комус» как крупная федеральная компания обладает обширными складскими возможностями, эффективной системой логистики и может предложить клиентам ассортимент до 120 тыс. товаров. Благодаря глубокой отраслевой экспертизе и применению лучших рыночных практик мы помогаем партнерам сократить расходы на закупки, нормировать потребление и выбрать оптимальные товары для бизнеса».

Оборот B2B-направления «Сбермаркета» в 2022 г. вырос в 2 раза и составил 7,4% от общего оборота компании. Направление B2B-продаж корпоративным клиентам активно развивало сервис с точки зрения выгоды и удобства. Внедрена акционная механика Buy More Pay Less: участвующие в акциях товары бизнес приобретает со скидками 3%, 5% и 7% в зависимости от объема закупки. Запущены услуги «Рассрочка для бизнеса» и «Забота о сотрудниках». С помощью последней компании смогут позаботиться о здоровье сотрудников и сэкономить их время, включив в соцпакет доставку продуктов из любимых магазинов и аптек.