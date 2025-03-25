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Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2025», которая состоится 15 апреля.

Регистрация по ссылке.

Основные темы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Итоги развития рынка заказной разработки ПО в 2024 г.
  • Заказной ПО для госсектора.
  • Какие решения нужны коммерческим заказчикам.
  • Что предлагают стартапы.
  • Как государство поддерживает российских разработчиков.

Инструменты разработки

  • Какие инструменты нужны для заказной разработки.
  • Open Source как основа заказных решений.
  • Безопасная разработка.
  • Автоматизированное тестирование.
  • Организация совместной работы и управление проектом.
  • Облачные платформы для разработчиков.

Практический опыт разработки ПО

  • Как понять, что без заказного ПО не обойтись?
  • Планирование разработки: водопадный подход или Agile.
  • Управление проектом разработки ПО: делимся опытом.
  • Как выбрать подрядчика заказной разработки.
  • Кейсы внедрения заказного ПО.

С докладами выступят:

Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Александр Афанасьев, ИТ-директор, Leomax Group;
Иван Крутько, бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, «Комус», «М-Видео»;
Марат Зайнуллин, ИТ-бизнес-партнер УК и централизованных функций, «Русагро Тех»;
Евгений Мандрыка, Product Owner, «СберМобайл»;
Алексей Никонов, эксперт совета по цифровой трансформации при Минпромторге России, основатель, мебельная фабрика Brendoss;
Владислав Юров, директор по цифровой трансформации, Jamilco;
Вера Осолодкина, аккаунт-директор, «Далее» Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, юридическая компания ЭБР.

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