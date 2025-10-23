Разделы

«Труконф» представил модуль для интеграции с Telegram, ChatGPT и другими решениями

Представлен модуль, который помогает «подружиться» с любыми сервисами и реализовать множество бизнес-сценариев, от переноса чатов из других решений до управления «умным офисом» прямо в приложениях «Труконф». Новинка позволяет интегрировать TrueConf Server с публичными мессенджерами, ИИ-помощниками и другими системами. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

TrueConf Chatbot Connector — это универсальный модуль, который превращает мессенджер в единый корпоративный хаб. С его помощью можно интегрировать любые решения: от облачных мессенджеров и систем управления проектами (Trello, Jira) до сложных CRM- и ERP-систем. При этом компании не придется выходить за рамки использования доверенного мессенджера, независимо от того, с каким решением будет осуществлена интеграция — внешним или локальным.

Интеграция с сервисами происходит через единый API чат-ботов, что дает возможность ИТ-специалистам реализовывать любые корпоративные сценарии на удобном для них языке программирования. Например, подключить языковые модели ИИ, такие как ChatGPT, Qwen, DeepL и др., благодаря чему сотрудники могут формулировать запросы и получать сгенерированные ответы прямо в чате клиентского приложения.

Посредством данного модуля, корпоративный бот может сообщать пользователю мессенджера «Труконф» о новых письмах в почте, пропущенных вызовах или предстоящих встречах, или отправлять в личные сообщения данные о статусе работы отдельных узлов ИТ-инфраструктуры, что важно для системных администраторов.

С помощью новинки можно перенести чаты, включая их историю, файлы и участников, из Telegram и других публичных сервисов, например, Max, в мессенджер «Труконф». Также можно настроить двустороннюю синхронизацию: в таком случае сообщения из других сервисов для общения будут автоматически отправляться в корпоративный мессенджер, а ответ — возвращаться обратно.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Данный модуль позволяет создавать и подключать многофункциональных чат-ботов для автоматизации любых рутинных процессов. Например, сотрудники смогут напрямую отправлять больничные в HR-службу, проводить онбординг новичков, автоматически получать ссылки на полезные материалы, вести отсчет дней до отпуска и многое другое.

Кроме того, используя чат-ботов, можно реализовать управление «умным офисом» прямо через мессенджер «Труконф». Например, включать и выключать свет, открывать жалюзи, бронировать переговорные комнаты, управлять сплит-системами и многим другим, вплоть до КПП предприятия.

«TrueConf Chatbot Connector — это логичное развитие экосистемы «Труконф» как центра корпоративных коммуникаций. Наше решение дает компаниям инструмент для безопасной и контролируемой интеграции, превращая «Труконф» в мощный хаб для взаимодействия как с командой, так и с другими ИТ-системами и службами компании», — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».

