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Тяжельников Андрей
Тяжельников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Анкудинов Николай 19 3
|Когай Евгений 12 3
|Русских Тимофей 10 3
|Богомолов Денис 14 3
|Ряузов Александр 7 3
|Кузьменчук Сергей 5 3
|Шубников Сергей 5 3
|Скуридин Иван 5 3
|Чащин Михаил 5 3
|Тыров Илья 28 2
|Колесов Александр 59 2
|Апасов Николай 8 2
|Пилипчук Александр 16 2
|Хрипун Алексей 8 2
|Остроушко Алексей 16 2
|Ваньков Вадим 21 2
|Шупенин Юрий 9 2
|Веселова Оксана 5 2
|Васильев Юрий 57 2
|Зайцев Илья 7 2
|Нечипорук Алексей 10 2
|Вирясов Владислав 28 2
|Зубков Виталий 6 2
|Леонова Мария 7 2
|Федосеев Петр 5 2
|Артемова Олия 5 2
|Волкова Оксана 6 2
|Архангельский Юрий 6 2
|Сапожникова Алла 8 2
|Головина Ирина 4 2
|Радюк Ирина 4 2
|Федяев Денис 4 2
|Дроздова Любовь 4 2
|Собакин Сергей 4 2
|Хохлов Владислав 4 2
|Забелин Максим 4 2
|Бураков Антон 3 1
|Асташев Павел 1 1
|Зиновкин Олег 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 3
|Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
|Эксперт ГК 18 2
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