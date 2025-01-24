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Волкова Оксана



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
16.07.2024 Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Волкова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

Armus Pro - Армус Про 4 1
CaseWare 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Armus Pro - SUMRA 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
IBM Cognos Disclosure Management 1 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Сельдемирова Эльмира 1 1
Архангельский Юрий 3 1
Федосеев Петр 2 1
Леонова Мария 4 1
Зубков Виталий 3 1
Бутенко Павел 16 1
Мураховский Эдуард 38 1
Евлашина Ксения 2 1
Крупко Петр 6 1
Сапожникова Алла 5 1
Фишер Андрей 74 1
Будова Александра 5 1
Шупенин Юрий 6 1
Сафрыгин Егор 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Канада 4884 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 361 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 1
Эксперт ГК 15 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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