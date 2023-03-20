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Google Health Google Cloud Healthcare

Google Health - Google Cloud Healthcare

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
29.09.2020 Google Cloud Next 2020 OnAir 1
14.09.2020 Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий 1
04.07.2013 Врачи и пациенты не готовы к mHealth 1
23.01.2012 Google уничтожает свои сервисы: объявлен новый список на ликвидацию 1
21.07.2011 Google Labs ликвидируют 1
27.06.2011 Google закрывает свои проекты Google Health и Google PowerMeter 1
05.03.2009 Пользователи Google Health смогут обмениваться историями болезни 1
20.05.2008 Google запустил бета-версию сервиса Google Health 1
29.02.2008 Google Health обойдется без рекламы 1
21.02.2008 Google начинает тестирование Google Health 1
19.10.2007 Google Health будет запущен в начале 2008 г. 1
05.10.2007 Microsoft запустила медицинский веб-сервис: HealthVault 1
12.09.2007 Google потерял вице-президента по разработкам 1
15.08.2007 Google запустит сервис здравоохранения 1
12.07.2006 Google разрабатывает медицинский сервис 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Google Health и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12682 14
Microsoft Corporation 25769 4
Apple Inc 13148 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Internet Brands - WebMD - Healtheon - CareInsite - Envoy Corp - Medical Manager - OnHealth 51 1
Аксимед 9 1
Google - ITA Software 6 1
Yandex - Яндекс 9202 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 407 1
Fitbit 63 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 633 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Intuit 82 1
Google - Aardvark 8 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 2
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
РЖД - Российские железные дороги 2095 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 249 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Uber 357 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 219 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18103 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10183 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33459 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24380 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13288 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7685 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26770 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9252 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1840 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2765 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2551 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 375 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29676 1
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Google Cloud Platform - GCP 382 2
Microsoft Outlook 1506 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 2
Google Calendar - Google Календарь 94 2
Google AppSheet 6 2
Google Labs - Google Codelabs - Google Apps Labs 21 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 1
Apple iPad 4010 1
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 745 1
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Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Apache Wave - Google Wave 35 1
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Google Subscribed Links 2 1
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Google Sky Map 15 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166010 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - Свердловская область 1949 1
Индия - Bharat 5867 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2055 1
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Английский язык 7030 2
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2023 2
Образование в России 2887 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 530 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5771 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21615 1
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Здравоохранение - Реабилитация 449 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 300 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Mashable 372 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Bear Stearns 79 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
Google Cloud Next 5 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2191 1
Web Summit 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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