«БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами

«БАРС груп» и компания «Первый электронный рецепт» объединяют усилия для создания совместных проектов в сфере цифровой медицины.

В данный момент компании планируют интеграцию медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение-МИС» и сервиса электронных рецептов для совершенствования цифровой экосистемы на базе этих решений в регионах.

Благодаря подобной интеграции врач, работая в МИС, сможет выписывать электронные рецепты и заносить их в электронную медкарту. Для покупки лекарственных препаратов у пациента не будет необходимости распечатывать бумажный рецепт, чтобы получить необходимые лекарства. Это позволит избежать траты времени на сбор подписей и печатей, риска порчи или потери документа. Таким образом, произойдет постепенный отказ от рецептов в бумажном виде и в дальнейшем - полный переход в цифровой формат.

«Согласно нацпроекту «Здравоохранение» все субъекты РФ должны перейти на систему электронных рецептов до 2023 года. Таким образом, мы упростим регионам схему перехода на новый функционал государственных и частных медицинских организаций, и в сотрудничестве сделаем уже готовую для внедрения цифровую среду», - прокомментировал Алексей Мартынов, член совета директоров «БАРС груп».

«БАРС груп» специализируется на реализации ИТ-решений в сфере здравоохранения и занимает 1 место среди отечественных поставщиков ИТ в здравоохранение. В портфеле «БАРС груп» такие продукты, как медицинская и лабораторная информационные системы, и такие проекты с федеральными системами в т.ч. с ЕГИСЗ (включая ВИМИС и другие подсистемы) и другие сервисы. В настоящее время медицинская информационная система внедрена в 14 субъектах РФ от Сахалина до Калининграда. Сосредоточенность на здравоохранении и накопленный опыт сделали возможным участие «БАРС груп» в уникальных, не имеющих мировых аналогов, федеральных проектах по созданию единой государственной системы сферы здравоохранения (ЕГИСЗ) и вертикально-интегрированных информационных систем (ВИМИС).

«Первый электронный рецепт» - федеральный сервис, предназначенный для формирования, обработки, хранения, проверки и предоставление доступа к рецептам лекарственных препаратов, оформленных в форме электронного документа.

«Внедрение в регионе сервиса по выписке электронного рецепта - социально значимый проект. Важен он для всех сторон участвующих в коммуникации. Для пациента использование электронного рецепта повышает доступность медицинской помощи, что особенно важно для жителей удаленных регионов. Клиника экономит самый ценный ресурс - рабочее время врача. Для региона - еще один шаг в развитии цифрового контура и возможность получать прозрачную статистику оборота лекарственных средств. Аптека защищает себя от поддельных рецептов и формирует статистику потребления рецептурных лекарственных препаратов», - сказал Константин Суслов, генеральный директор компании «Первый электронный рецепт».