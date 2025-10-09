Получите все материалы CNews по ключевому слову
Андрейчук Юрий
УПОМИНАНИЯ
Андрейчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаров Алексей 47 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Али Максим 11 3
|Глушков Иван 9 3
|Шишканов Дмитрий 4 3
|Миронович Филипп 11 3
|Пугачев Павел 63 3
|Бахаев Алексей 13 3
|Корнилов Андрей 8 3
|Арсеньев Сергей 7 3
|Чернов Георгий 5 3
|Кабанцов Александр 3 3
|Полищук Никита 3 3
|Погонин Алексей 5 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Петухов Максим 13 2
|Петренко Николай 6 2
|Паперный Евгений 11 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Беляев Алексей 33 2
|Кальмуцкий Олег 8 2
|Остроушко Алексей 20 2
|Толокольников Александр 8 2
|Потишний Роман 11 2
|Шибанова Анна 2 2
|Краснов Андрей 3 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Раменский Демьян 18 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Макаров Владимир 76 1
|Клименко Сергей 3 1
|Дюков Андрей 17 1
|Туманов Юрий 7 1
|Стекцер Борис 2 1
|Чечейбаев Эркин 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.