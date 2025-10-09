Разделы

Андрейчук Юрий


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «Хеликс» откроет самый автоматизированный лабораторный комплекс в Евразии 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 2
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Андрейчук Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5206 3
8820 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 472 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 55 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 371 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 227 1
Schneider Electric 588 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Google LLC 12146 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 60 1
АйТи 1430 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1688 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 201 3
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 3
Stada 26 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 104 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7971 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 31 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1432 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 212 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3318 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4748 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12652 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2900 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1975 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 158 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 359 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2674 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 184 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1293 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1709 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8522 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13302 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22636 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16850 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14269 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13225 3
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 280 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12812 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12042 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5737 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9619 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11796 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26822 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6588 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11373 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33360 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6907 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 191 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6726 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 851 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4425 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 350 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4688 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 703 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 71 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 430 1
ЕРМ - Единое рабочее место 42 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16888 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22411 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 565 5
1С:Медицина 50 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5714 3
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 2
VK - Mail.ru Дети 10 2
VK - Mail.ru Здоровье 24 2
Linux OS 10717 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 925 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 98 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 132 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 453 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1456 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5050 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 949 1
Samsung SVR-диктофон 460 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 418 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 1
Захаров Алексей 47 3
Гайдуков Алексей 23 3
Али Максим 11 3
Глушков Иван 9 3
Шишканов Дмитрий 4 3
Миронович Филипп 11 3
Пугачев Павел 63 3
Бахаев Алексей 13 3
Корнилов Андрей 8 3
Арсеньев Сергей 7 3
Чернов Георгий 5 3
Кабанцов Александр 3 3
Полищук Никита 3 3
Погонин Алексей 5 2
Поликарпов Александр 7 2
Петухов Максим 13 2
Петренко Николай 6 2
Паперный Евгений 11 2
Лебеденко Степан 10 2
Беляев Алексей 33 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Остроушко Алексей 20 2
Толокольников Александр 8 2
Потишний Роман 11 2
Шибанова Анна 2 2
Краснов Андрей 3 1
Скворцова Вероника 69 1
Раменский Демьян 18 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Макаров Владимир 76 1
Клименко Сергей 3 1
Дюков Андрей 17 1
Туманов Юрий 7 1
Стекцер Борис 2 1
Чечейбаев Эркин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45227 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18362 2
Россия - СФО - Новосибирск 4590 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3140 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1340 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2527 1
Израиль 2778 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14421 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 810 1
Германия - Федеративная Республика 12890 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9465 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10538 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 6
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 363 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 2
СРО - саморегулируемые организации 105 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1665 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4692 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8445 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 246 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 126 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 207 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10408 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 810 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6162 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2506 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9933 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11593 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 852 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7416 1
Здравоохранение - Реабилитация 410 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1404 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6275 1
Reference - Референс 196 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 28 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6254 1
Здравоохранение - Гинекология 38 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 398 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 460 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

