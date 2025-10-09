«Хеликс» откроет самый автоматизированный лабораторный комплекс в Евразии

Международная медицинская лаборатория «Хеликс» в I полугодии 2026 г. откроет в Москве новый высокотехнологичный лабораторный комплекс с пропускной способностью до 300 тыс. исследований в сутки, который станет самым автоматизированным в Евразии. В нем впервые в мировой и российской практике будут применены уникальные технологические решения, которые обеспечат беспрецедентное соответствие стандартам качества и сокращение сроков получения результатов анализов. Инвестиции в открытие составят более 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Хеликс».

Новая площадка «Хеликс» разместится в деловом квартале «Неополис», ее площадь составит 10 тыс. кв. м. Компания запроектировала использование уникальных для мирового рынка лабораторной диагностики производственных решений, которые включают в себя внедрение замкнутого технологического цикла. Это исключает влияние человеческого фактора на преаналитическом и аналитическом этапах и гарантирует высокую скорость выдачи результата исследования и его точность.

В сотрудничестве с основным вендором – компанией Roche Diagnostics (Швейцария) – впервые в мире будет реализована установка уникальной конфигурации оборудования для выполнения иммунологических и биохимических тестов. Она будет включать две автономные технологические линии с полной автоматизацией на всех этапах: преаналитическом, аналитическом и постаналитическом. Трековые линии, объединяющие оборудование, будут в том числе вертикальными и соединят между собой оборудование не только на одном уровне, но и между этажами.

Пропускная способность линий Roche Diagnostics составит более 130 тыс. тестов в сутки. Это позволит лабораторному комплексу увеличить объемы исследований в пять раз, а также создаст беспрецедентный запас мощности. В такой конфигурации оборудования Roche Diagnostics новая технологическая площадка Хеликс в Москве станет самым крупным лабораторным комплексом в мире.

Помимо установок от Roche Diagnostics, комплекс будет оснащен современным высокотехнологичным лабораторным оборудованием и от других ведущих мировых и российских производителей. Использование автоматизированных трековых линий иммунохимических анализаторов нового поколения Beckman Coulter (США) и гематологических анализаторов Mindray (Китай) позволит сократить сроки выполнения наиболее популярных клинических анализов крови и мочи. А модульная микробиологическая лаборатория BD Kiestra (США) полностью автоматизирует самый критичный и традиционно ручной этап – посев, что обеспечит высокое качество и быстрое получение результата исследования, а также исключит ошибки, связанные с человеческим фактором.

Технологии, используемые в новом лабораторном комплексе для автоматизации преаналитического этапа, тоже уникальны. Поступающие образцы биоматериала будут загружаться в автоматические сортеры, которые впервые в мире смогут работать не только с пробирками, но и с разными видами контейнеров: тупферами, эппендорфами и другими геометрическими формами. Это техническое решение полностью разработано отечественной инженерной компанией «Лабоматикс», входящей в группу компаний «Хеликс». Кроме того, автоматическая система сортировки будет считывать и регистрировать индивидуальные штрихкоды контейнеров, направляя их по заданным потокам, полностью исключая необходимость ручной обработки.

Компания будет использовать и роботизацию для рутинных операций, таких как перемещение контейнеров с образцами биоматериала по территории лабораторного комплекса.

На базе нового лабораторного комплекса будет проводиться весь спектр исследований: от стандартных до узкоспецифических для диагностики редких заболеваний. В перечень исследований войдут: общеклинические, гематологические, биохимические, иммунохимические, микробиологические, молекулярно-генетические и другие анализы, в том числе тесты для диагностики социально значимых заболеваний – инфекционных, сердечно-сосудистых и онкологических.

На новой площадке расположится крупнейшая частная патоморфологическая лаборатория «Лаборатуар Де Жени», входящая в структуру «Хеликс». Ее специалисты проводят гистологические, цитологические, иммуногистохимические и иммуноцитохимические исследования, молекулярные исследования широкого спектра, а также оказывают услугу второго экспертного мнения. Переезд позволит «Лаборатуар Де Жени» произвести обновление и дооснащение парка оборудования, в который войдут: станции вырезки биоматериала, гистологические процессоры, аппараты для заливки материала, стейнеры и иммуногистостейнеры, лазерные принтеры для маркировки гистологических кассет и стекол, гистосканеры для оцифровки препаратов. Площадь лаборатории увеличится в 1,3 раза, а пропускная способность возрастет минимум в 1,5 раза с текущих 1,2 тыс. до 2 тыс. исследований в сутки. Перенос всего накопленного архива готовых гистопрепаратов в помещения лаборатории обеспечит их выдачу пациентам в день обращения.

Новый лабораторный комплекс будет иметь статус площадки для проведения клинических испытаний с целью тестирования и вывода на рынок РФ новых разработок (оборудование, реагенты) отечественных и иностранных производителей.

«Этот проект – ключевой шаг в развитии не только «Хеликс», но и большой вклад в модернизацию лабораторной диагностики в стране. Создание крупнейшей на территории Евразии технологической площадки, оснащенной самым современным оборудованием, позволит нам вывести качество и доступность медицинских исследований на принципиально новый уровень для миллионов клиентов. «Хеликс» всегда являлся пионером инноваций в отрасли лабораторной диагностики, и в создании нового лабораторного комплекса нам удалось объединить не только последние международные достижения, но и собственные разработки группы компаний. Мы благодарим всех наших партнеров за участие и поддержку этого проекта», – сказал генеральный директор «Хеликс» Юрий Владимирович Андрейчук.

В «Неополисе» также откроется офис московской команды «Хеликс», его площадь составит 1,5 тыс. кв. м. На новой площадке будет создано более 500 рабочих мест, из них 400 – для медицинских специалистов. На базе лабораторного комплекса будет оборудован конференц-зал на 100 мест для проведения различных мероприятий для медицинского сообщества и партнеров компании.