Полищук Никита


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Полищук Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 56 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 473 3
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 372 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Schneider Electric 588 1
Google LLC 12157 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 61 1
АйТи 1430 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 105 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 2
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 213 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1435 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4758 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 360 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 185 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8543 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14277 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1295 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16882 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1712 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 452 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 192 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6734 2
Оповещение и уведомление - Notification 5255 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 548 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 514 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
ВИМИС - вертикально-интегрированные медицинские информационные системы 18 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11816 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4507 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3847 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9631 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7303 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7450 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3930 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8837 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4697 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 704 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4227 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 432 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 917 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 569 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5729 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 929 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 133 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5063 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 98 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 950 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Samsung SVR-диктофон 460 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 252 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 39 1
Пугачев Павел 63 3
Бахаев Алексей 13 3
Корнилов Андрей 8 3
Андрейчук Юрий 7 3
Арсеньев Сергей 7 3
Чернов Георгий 5 3
Кабанцов Александр 3 3
Потишний Роман 11 2
Толокольников Александр 8 2
Лебеденко Степан 10 2
Беляев Алексей 33 2
Кальмуцкий Олег 8 2
Остроушко Алексей 20 2
Стекцер Борис 2 1
Туманов Юрий 7 1
Дюков Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 3
Россия - СФО - Новосибирск 4594 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 1
Израиль 2779 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 813 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 127 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9486 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 3
СРО - саморегулируемые организации 105 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 2
Здравоохранение - Реабилитация 410 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3747 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 810 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4698 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 208 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1666 1
Reference - Референс 196 1
ФСЛИ - Федеральный справочник лабораторных исследований 2 1
Здравоохранение - Гинекология 38 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 401 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 969 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

