Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой

ИТ-компания «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», один из крупнейших многопрофильных научно-клинических и научно-исследовательских медицинских центров страны, начали проект по созданию и внедрению СППР в 2017 году. «Автоматизированная информационная система подбора антидиабетической терапии» (АИС ПАТ) разработана на базе флагманского решения «Техлаб» – платформы Galenos. С ее помощью специалисты-эндокринологии могут назначать персонифицированную терапию пациентам с сахарным диабетом второго типа. При формировании рекомендации система учитывает особенности конкретного пациента, предикторы заболевания и другие факторы, противопоказания к терапии. Также она опирается на обширный опыт в лечении эндокринологических заболеваний, накопленный специалистами НМИЦ, публикации в научных источниках и данные доказательной медицины.

За время работы системы в нее неоднократно вносились изменения: специалисты «Техлаб» и НМИЦ им. В. А. Алмазова опирались на рекомендации и предложения, сформулированные врачами по итогам испытаний. Однако для получения рекомендаций сотрудникам Центра Алмазова приходилось вручную вносить в систему данные о пациентах. Для упрощения работы с ИТ-решением и экономии времени врачей было принято решение интегрировать АИС ПАТ с медицинской информационной системой QMS, которая на постоянной основе используется в «НМИЦ им. В. А. Алмазова».

Интеграция значительно повысила скорость работы с АИС ПАТ. Теперь врач прямо из окна МИС может перейти в СППР. Данные между системами передаются автоматически, поэтому АИС ПАТ на основе информации от QMS создает карточку состояния пациента и оформляет в ней визит. Соответственно, перейдя из МИС по ссылке «Рекомендации АИС ПАТ», врач может сразу же запросить у СППР рекомендацию, назначить режим терапии, сформировать заключение по итогам приема, включающее все необходимые рекомендации – после чего система автоматически передаст его обратно в МИС.

«Мы используем эту систему не первый год, и за это время она стала настоящим помощником врачей-эндокринологов. А благодаря интеграции двух систем между собой значительно сократилось время, необходимое для получения рекомендаций в АИС ПАТ. Сейчас мы рассматриваем вывод системы в ежедневное использование и планируем увеличить количество пользователей», – комментирует Алина Бабенко, заведующая НИЛ диабетологии института эндокринологии, профессор кафедры внутренних болезней, д. м. н. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

«Вместе с ИТ-специалистами Центра Алмазова и его ведущими медицинскими экспертами мы разработали и подготовили к внедрению первую в России узкоспециализированную систему поддержки принятия врачебных решений, полностью интегрированную с основной медицинской информационной системой. Я думаю, один из успехов проекта – в слаженной и продуктивной совместной работе. Мы благодарим коллег за активное участие на всех этапах: ИТ-команда Центра модернизировала программный интерфейс МИС для более быстрой интеграции, а специалисты-эндокринологи участвовали в разработке и постоянном улучшении логики медицинского алгоритма рекомендаций препаратов. В дальнейшем мы планируем сотрудничать с "СП.АРМ", разработчиком QMS, в рамках работы с ВИМИС "Онкология"», – комментирует Дмитрий Семенов, руководитель проектов компании «Техлаб».