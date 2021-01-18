Спецпроекты

«Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты обособленного подразделения «Гринатома» в Челябинске реализовали пилотный проект по переводу рабочих мест сотрудников администрации города Магнитогорска Челябинской области на использование импортонезависимой операционной системы. Российская ОС AstraLinux уже внедрена на рабочих местах пилотной группы, а также начались работы по переводу на нее основной части пользователей. Всего в рамках проекта отечественную операционную систему планируется внедрить более чем на 500 рабочих местах муниципальных служащих.

Магнитогорск – один из первых муниципалитетов в Челябинской области, приступивший к переводу рабочих мест на AstraLinux. Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области активно поддерживает и делится опытом с ИТ-специалистами администраций городов в вопросах импортозамещения.

«Гринатом» – ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом», открыл обособленное подразделение в Челябинске в 2020 году для предоставления услуг по импортозамещению государственным предприятиям и органам власти. Компания уже имеет опыт по переводу на отечественное программное обеспечение предприятий «Росатома» и c 2020 года активно реализует аналогичные проекты за пределами атомной отрасли.

«Наша ключевая задача в рамках реализации проекта в Магнитогорске – провести миграцию на импортонезависимое ПО в сжатые сроки и максимально комфортно для пользователей. При этом 100% работ мы выполняем своими силами, что позволяет не отвлекать ресурсы ИТ-специалистов заказчика на выполнение нетиповых, трудоемких задач», - отметил Александр Кондаков, руководитель обособленного подразделения «Гринатома» в Челябинске.

«На сегодня Гринатом имеет богатый опыт в сфере импортозамещения. Наши специалисты обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы предоставить заказчику комплексное решение, которое учитывает и требования действующего законодательства, и уже накопленные практические навыки по внедрению российского ПО», – прокомментировал Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатом».

Другие материалы рубрики

Счетная палата строит ИТ-систему, которая сделает госкомпании и госкорпорации прозрачными для проверок

«Мозговой трест» цифровой экономики потратит 8 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора

Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов

Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов

Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Техноблог

Насколько опасны ИК-термометры?

Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом