«Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО

«Росатом» совместно с компанией «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») запустил проект по переводу системы электронного документооборота госкорпорации на импортонезависимое программное обеспечение. Будет создано современное отечественное решение, которое заменит иностранные платформу управления контентом Opentext Documentum и СУБД Oracle. Полностью завершить разработку, внедрение и миграцию планируется до конца 2023 г. Проект реализует «Гринатом» - ИТ-интегратор «Росатома».

Единая отраслевая система электронного документооборота (ЕОСДО) «Росатома» предназначена для обеспечения поддержки распределенного документооборота госкорпорации «Росатом» и ее организаций, автоматизации процессов и процедур административного управления, постановки документированной информации и документов на учет, обеспечения их защиты и сохранности. Сегодня ЕОСДО содержит 35 млн документов, в ней работают более 70 тыс. пользователей из 160 организаций и предприятий госкорпорации. В рамках программы по импортозамещению было принято решение об отказе от иностранного ПО при эксплуатации системы.

В настоящее время идет этап обследования и проектирования. Планируются перевод функциональности ЕОСДО на новую платформу; сертификация решения во ФСТЭК России и его внесение в реестр отечественного ПО; перевод серверной инфраструктуры на импортонезависимую СУБД, а также миграция данных.

«"Росатом" является одной из крупнейших отечественных высокотехнологичных компаний и по праву считается лидером по внедрению и созданию российских ИКТ решений в свои внутренние процессы. Перевод систем электронного документооборота с зарубежных технологий на отечественные – важный и фундаментальный проект, и опыт атомной отрасли показывает, что конечное решение будет не просто копией зарубежного, а привнесет новые функции, будет более адаптированным именно к нуждам российских предприятий. Необходимо включить данную разработку в реестр отечественного ПО, чтобы другие российские компании могли воспользоваться этим опытом, ведь импортозамещение ПО – наша общая задача, поставленная государством», – сказал Илья Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ».

«Импортозамещение сегодня – это ключевой вызов для ИТ-блока "Росатома" в рамках единой цифровой стратегии. Электронный документооборот уже давно и успешно внедрен на всех предприятиях отрасли, это сквозная поддерживающая функция, которая играет важнейшую роль при работе с информацией. Мы уже реализовали ряд импортозамещающих проектов, наработали определенную экспертизу, поэтому, уверен, работа с партнерами будет интересной и поспособствует развитию бизнеса с обеих сторон. Еще один важный фактор – следование векторам государственной политики по импортозамещению, здесь мы работаем с центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», – отметил Евгений Абакумов, директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом».

«Суть проекта – замена ядра и базы данных системы при переходе на новое решение. Для пользователей миграция пройдет совершенно незаметно, поскольку система сохранит существующий интерфейс. Эти интерфейсы разработаны раньше, стали привычными, поэтому их решено сохранить. В части расширения функциональности "Гринатом" планирует своими силами разработать облегченные интерфейсы для упрощения работы руководителей», – отметил Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатом».

«Нам предстоит большая работа, которая включает подбор стека технологий, перевод функциональности и инфраструктуры на новую платформу, миграцию данных. "Росатом" – глобальный технологический лидер, одна из ведущих организаций в стране. То, что она переходит на российские ИТ-продукты, является знаковым процессом. Мы рады стать одним из его участников, наш опыт и экспертиза позволяют нам решать любые задачи по цифровизации», – сказала Татьяна Миляева, заместитель директора практики ECM компании «Философия.ИТ».