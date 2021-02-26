Спецпроекты

«Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Гринатом», ИТ-интегратор Росатома, открыл представительства в Казани и Уфе. Нижегородский филиал успешно работает с 2012 года. Таким образом количество представительств в Приволжском федеральном округе выросло до трех.

Основная специализация новых подразделений – создание, развитие, внедрение и поддержка современных цифровых решений для атомной отрасли.

Сегодня «Гринатом» создает технологические решения для цифровизации Росатома и является одной из самых динамично развивающихся ИТ-компаний России. «Гринатом» также оказывает услуги организациям как в атомной отрасли, так и за ее пределами в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.

Как оператор ключевых ИТ-проектов Росатома «Гринатом» ведет собственную разработку ПО, а также осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.

В подразделениях в Уфе и Казани открыто более 50 вакансий для специалистов различного профиля. В масштабном проекте развития единой системы электронного документооборота атомной отрасли могут попробовать свои силы опытные java-разработчики. В направлении развития корпоративных портальных решений и сайтов ждут специалистов по MS Sharepoint, а также Bitrix/PHP. Новые проекты разработки информационных систем всегда готовы принять fullstack разработчиков. Также есть интересные проекты федерального уровня для ABAP-разработчиков. Традиционно в команде «Гринатома» ждут специалистов SAP и 1С систем.

«Гринатом» всегда предлагает рыночный уровень заработной платы, хороший социальный пакет и интересные проекты с использованием самых современных ИТ-технологий, а также надежность компании, являющейся частью атомной отрасли Страны.

«"Гринатом" уже не первый год занимается собственной разработкой, а также крупными ИТ-проектами Госкорпорации “Росатом”. Наша стратегия предполагает дальнейшее развитие в качестве ИТ-интегратора и расширение перечня услуг, предоставляемых за пределами атомной отрасли. Гринатом сегодня решает профессиональные задачи федерального уровня, и мы предлагаем сотрудникам в Уфе и Казани возможность работы над проектами масштаба всей страны. Наша команда – наша ключевая ценность и основное конкурентное преимущество. Чтобы создавать и предлагать заказчикам качественные ИТ-решения, мы занимаемся подготовкой и обучением персонала, предлагаем участие в масштабных проектах федерального уровня, помогаем нарабатывать ценный практический опыт и предлагаем своим сотрудникам широкие возможности для профессионального и карьерного роста», – отметил Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора «Гринатом».

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