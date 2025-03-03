В 2024 г. «РТ МИС» подключил 740 лабораторных анализаторов в 15 регионах России

В 2024 г. компания «РТ МИС» завершила работы по подключению 740 единиц нового лабораторного оборудования в 15 регионах России, это почти в полтора раза больше, чем за 2023 г. Новое лабораторное оборудование позволяет делать больше анализов и проводить более точные измерения, что способствует повышению доступности и качества предоставления медицинской помощи населению. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Автоматические анализаторы подключены в медицинских организациях Нижегородской, Астраханской, Владимирской, Московской областей, в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Крым, Саха (Якутия), в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском, Пермском крае, в центрах ФМБА трех регионов.

Инженеры отдела инсталляции медицинского оборудования «РТ МИС» настроили взаимодействие анализаторов с лабораторной информационной системой «ЕЦП.ЛИС», продемонстрировали работу оборудования во всех режимах, проинструктировали сотрудников лаборатории и системных администраторов.

«Подключение анализатора к автоматизированным рабочим местам врачей и настройка методики для передачи результатов в региональную медицинскую систему требуют личного присутствия специалиста. В течение года мы провели масштабную работу по подключению техники, настроили 740 единиц нового оборудования, чтобы результаты анализов могли автоматически поступать в электронную медицинскую карту пациента», — сказал Сергей Матюшин, начальник отдела инсталляции медицинского оборудования компании «РТ МИС».

«ЕЦП.ЛИС» интегрирована с медицинской информационной системой «ЕЦП.МИС». Подключение лабораторных анализаторов к ЛИС полноценно автоматизирует все бизнес-процессы в лаборатории, а также автоматизирует передачу результатов лабораторных исследований в единое информационное пространство системы здравоохранения региона, что минимизирует риск потери данных. Это помогает обеспечить высокий уровень качества оказания медицинской помощи пациентам. Всего в рамках информационной системы «ЕЦП.ЛИС» подключено 6557 анализаторов.

Лабораторная информационная система «ЕЦП.ЛИС» функционирует в 20 регионах и центрах ФМБА. В ней работает более 16 тыс. лаборантов, ежегодно регистрируется более 120 млн исследований.