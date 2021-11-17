Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО
|

Подтверждена совместимость информационных систем «РТ МИС» с «Ред ОС»

«РТ МИС» и «Ред софт» подтвердили корректность работы медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС» и операционной системой «Ред ОС». Испытания проводились в клиентской части ИС. Протестированные программные продукты зарегистрированы в Реестре отечественного ПО, что подтверждает их соответствие политике импортозамещения и обеспечивает выполнение части требований федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» для объектов КИИ.

«ЕЦП.МИС» и «ЕЦП.ЛИС» – продуктовые решения компании «РТ МИС» для цифровизации бизнес-процессов в здравоохранении. «ЕЦП.МИС» автоматизирует деятельность поликлиник, стационаров, ФАПов, создает единое информационное пространство в региональном здравоохранении. ЕЦП.ЛИС автоматизирует работу лабораторий. Решения «РТ МИС» сокращают рутинную работу врача, поддерживают процессы лечения, формируют пациентоориентированные подходы в медицине.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованием информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.

Ранее компании подтвердили корректность работы программного продукта «ЕЦП.МИС» и операционной системы «Ред ОС» с преднастроенной конфигурацией «Рабочая станция» в серверной части.

«Развитие экосистемы «Ред ОС» для ее использования на объектах КИИ, в частности, в учреждениях здравоохранения – одно из стратегических направлений работы «Ред софт». Сейчас наша операционная система установлена в медицинских организациях в 46 регионах страны, и этот показатель продолжает расти. Это связано в первую очередь с качественным и количественным увеличением списка совместимого с «Ред ОС» специализированного программного обеспечения. Благодарим «РТ МИС» за долгосрочное сотрудничество в целях цифровизации одной из основных сфер жизнедеятельности государства – здравоохранения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового

Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

«Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России

«Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021