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Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудников на планшетах с операционной системой (ОС) «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании ОМП.

ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система с открытым исходным кодом, разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа». Система входит в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры, имеет сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России и предоставляет корпорациям и государственным организациям возможность создавать собственную доверенную мобильную инфраструктуру, независимую от зарубежных технологий.

Основными направлениями стратегического партнерства станут реализация проектов с использованием программных продуктов «Открытой мобильной платформы», оказание взаимной технической и методической поддержки в расширении функциональности и создании специальных модулей мобильной экосистемы «Аврора» с целью повышения защищенности.

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«Компания «РТ МИС» осознает важность и ответственность перехода на отечественное программное обеспечение. На базе передовой отечественной разработки ОС «Аврора» мы можем уверенно предлагать заказчикам импортозамещенное ИТ-решение», — сказал Артем Логинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «РТ МИС».

«Благодаря сотрудничеству с компанией «РТ МИС» мы сможем вывести на новый уровень совместную экспертизу в области медицинских ИТ-решений. Благодаря проектам на базе платформы «Аврора», наши партнеры решают важные рабочие задачи, в том числе и для цифровизации здравоохранения», — отметил Сергей Ларин, директор по развитию экосистемы компании «Открытая мобильная платформа».

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