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«РТ МИС» получил лицензии на деятельность по защите информации

«РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России). Теперь компания может оказывать услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, а также устанавливать соответствующие программно-технические средства обработки и контроля защиты информации.

Лицензия подтверждает возможность проводить аудит систем защиты информации заказчика, анализ уязвимостей, формировать отчеты с рекомендациями по доработкам инфраструктуры защиты.

Ранее компания «РТ МИС» получила лицензию ФСБ, которая позволяет устанавливать и настраивать средства криптографической защиты.

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Безопасность

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