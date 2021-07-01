РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах

Компания РТ МИС расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с «Единой цифровой платформой.МИС» и другими региональными МИС. Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения в Астраханской, Иркутской, Нижегородской, Курганской, Московской и Пензенской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан и Карелия. Прорабатывается внедрение решения еще в нескольких регионах России. РТ МИС обеспечивает интеграцию сервиса с медицинскими информационными системами, а это означает, что все оформленные голосовым помощником случаи обращения автоматически сохраняются в электронной медицинской карте пациента и становятся заданием для специалистов медицинского учреждения.

Голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта для общения с пациентом, высвобождая специалистов региональных контакт-центров службы 122. Робот помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию, диспансеризацию и информирует по другим вопросам, связанным с охраной здоровья.

Технологическая платформа на базе технологий искусственного интеллекта для проекта предоставлена компанией Neuro.net, компания «Фромтек» разработала сценарии и логику ведения диалогов цифрового голосового помощника.

«Мы обеспечиваем интеграцию голосового помощника, как с нашей медицинской информационной системой ЕЦП.МИС, так и с другими региональными медицинскими информационными системами. Например, в Московской области интегрировались с региональным решением, развернули систему в октябре 2020 г. для оперативной разгрузки операторов контакт-центра. За первые полгода голосовой помощник обработал более 1,5 млн вызовов. Решение доказало свою эффективность: робот разгрузил контакт-центр Подмосковья на 40%, принимая ежедневно до 4000 звонков вместо операторов. Как показала практика, в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и высокой загруженности контакт-центров, голосовые технологии на базе искусственного интеллекта стали реальным инструментом для снижения социальной напряженности», — отметил генеральный директор РТ МИС, Сергей Метелев.

Александр Кузнецов, сооснователь и операционный директор компании Neuro.net, добавил, что технология на базе нейросети умеет вести сложные беседы. Голосовой помощник воссоздает эмоции и интонации обычной повседневной речи, понимает разговорные обороты. Он обучается на истории диалога, выдерживает логику построения ответов, а главное — с каждым новым разговором становится всё лучше, благодаря технологии машинного обучения. Только 1% собеседников понимают, что общаются с роботом.

Голосовой помощник работает круглосуточно семь дней в неделю, оформляя записи и в выходные дни. Робот разгружает самые проблемные временные промежутки в работе контакт-центра — понедельник и с 8 до 10 утра. Сервис разворачивается за пять дней без дополнительных расходов на содержание и обучение операторов. Главным преимуществом технологии является то, что она позволяет масштабировать «виртуальных» операторов в любом количестве за 15 минут. С точки зрения экономической эффективности, стоимость минуты разговора голосового помощника дешевле стоимости минуты разговора с оператором в несколько раз.