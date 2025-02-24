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Neuro.net Нейро

Neuro.net - Нейро

 

 

 


24.02.2025 Neuro.net: как понять, что голосовому роботу можно доверять персональную информацию? 1
08.10.2024 Разработчик Neuro.net выпустил голосового робота Nebo 1
23.09.2024 65% россиян сталкиваются с голосовыми помощниками на горячей линии 1
19.09.2024 «Почта банк» потратит почти 2 миллиарда на автоматического коллектора и робота для спам-обзвонов 1
30.08.2024 Разработчик Neuro.net представил новые SaaS-сервисы: распознавание и генерация речи в облаке 1
03.06.2024 Разработчик Neuro.net представил NeuroGPT: настраиваемую языковую модель для умной поддержки клиентов 1
03.04.2024 В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей 1
08.11.2022 Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта 3
08.09.2022 Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети 1
13.12.2021 Neuro.net и «Мегафон» запустили конструктор голосовых ботов для малого и среднего бизнеса 3
14.10.2021 Телефон на автопилоте: каждый второй россиянин хочет, чтобы на входящие звонки отвечал робот 2
30.08.2021 Россияне рассказали, какие сферы жизни готовы доверить роботам 1
19.07.2021 Исследование: Каждый второй россиянин не может отличить робота от человека во время звонка 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
22.04.2021 МТС автоматизировала общение с клиентами колл-центров 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
10.02.2021 Компания Neuro.net станет партнером конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
21.01.2021 В Астраханской области вызвать врача помогает голосовой помощник «Ростелекома» 1
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies 1
12.12.2019 «Мегафон» автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота 1
12.12.2019 «Мегафон» автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового робота 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Neuro.net и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8951 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Naumen - Наумен 627 2
Blender 38 1
Scalo Technologies 1 1
Megarender 1 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 1
Ростелеком 9749 1
GitHub 831 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
Microsoft Corporation 24671 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
ХайТэк Интеграция 21 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
IVA Cognitive - ИВА Когнитив 9 1
Фромтек - Fromtech 2 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 142 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
Газпром нефть 622 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 987 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 384 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1089 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 15
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 173 1
Apple Siri - Голосовой помощник 399 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
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