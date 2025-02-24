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Лошкарев Александр



24.02.2025 Neuro.net: как понять, что голосовому роботу можно доверять персональную информацию? 1
23.09.2024 65% россиян сталкиваются с голосовыми помощниками на горячей линии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лошкарев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Neuro.net - Нейро 22 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 684 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3010 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4039 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3561 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5811 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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