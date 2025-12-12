Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187307
ИКТ 14501
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26502
Персоны 80925
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2746
Мероприятия 878

Савинова Юлия


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Банк «Центр-инвест» вывел в промышленную эксплуатацию автоматизированную упрощенную систему налогообложения 1
20.08.2024 Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России 1
26.04.2024 Использование режима «АвтоУСН» даст новый импульс развитию ювелирной отрасли 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
10.02.2021 Компания Neuro.net станет партнером конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Савинова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Neuro.net - Нейро 22 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 700 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 1
GitHub 966 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Газпром нефть 670 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 1
СДМ-Банк 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4458 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 573 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 450 1
DS-команды 16 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2284 1
Управляемость - Manageability 1959 1
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 72 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1145 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 877 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 1
DevOps - Development и Operations 1067 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 263 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 401 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5661 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 240 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9397 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 462 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 767 1
BSS Digital2Go - АвтоУСН - автоматизированная упрощенная система налогообложения 4 2
BSS Digital2Go 18 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 1
Docker - Платформа распределённых приложений 437 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
Терехова Елена 3 1
Карев Виталий 1 1
Русаков Владислав 3 1
Хвостова Ольга 2 1
Горпинченко Роман 13 1
Сирота Юрий 67 1
Аршавский Анджей 31 1
Лебедев Георгий 57 1
Колесников Евгений 17 1
Щиров Илья 45 1
Колыбин Леонид 5 1
Гаранин Евгений 51 1
Кузьмин Павел 19 1
Климов Алексей 4 1
Меликишвили Отари 6 1
Визильтер Юрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 4
Казахстан - Республика 5798 1
Китай - Шанхай 807 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 289 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 398 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Английский язык 6878 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 130 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 308 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще