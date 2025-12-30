Разделы

BSS Digital2Go АвтоУСН автоматизированная упрощенная система налогообложения


Модуль АвтоУСН компании BSS на платформе Digital2Go предназначен для банковских клиентов микро и малого бизнеса и позволяет применять новый бездекларационный налоговый режим.

СОБЫТИЯ

30.12.2025 Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку АУСН на базе платформы АК 1
02.12.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2024 года 1
20.08.2024 Решение по «АвтоУСН» в «СДМ-Банке» прошло испытания ФНС России 2
26.04.2024 Использование режима «АвтоУСН» даст новый импульс развитию ювелирной отрасли 1
08.11.2022 Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки» 1

BSS Digital2Go и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 3
БАРС Груп 561 1
Сургутнефтегаз - СНГ 279 1
СДМ-Банк 66 1
Ак Барс Банк 275 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2819 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Федеральное казначейство России 1880 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 886 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 606 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 1
BSS Digital2Go 18 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
Савинова Юлия 5 2
Хвостова Ольга 2 2
Андрюшкин Вячеслав 4 1
Мальцев Владимир 2 1
Шилов Станислав 9 1
Абдуллин Ильдар 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2122 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 133 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 310 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 877 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
