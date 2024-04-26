Использование режима «АвтоУСН» даст новый импульс развитию ювелирной отрасли

С 1 января 2025 г. производители и продавцы изделий из серебра вновь получат возможность воспользоваться режимом «АвтоУСН». Снятие ограничений применения налогового режима «АвтоУСН» для бизнеса, который занимается производством и реализацией изделий из серебра, безусловно повлияет на рост количества предпринимателей, использующих этот режим, что открывает перед отраслью новые перспективы развития. Об этом CNews сообщили представители компании BSS.

Но, как отметила заместитель начальника отдела Управления оперативного контроля ФНС России Ольга Хвостова, в первую очередь, это является большим плюсом для самих предпринимателей, так как у них появилась возможность выбрать оптимальный для них налоговый режим: обычную упрощенку или «АвтоУСН». «Учитывая положительные отзывы предпринимателей, которые до сентября 2023 г. имели возможность применения «АвтоУСН», мы снова ждем их с первого января следующего года», – сказала О. Хвостова.

Известно, что одной из основных целей налогового режима «АвтоУСН» является снижение непроизводственных издержек предпринимателей, связанных с составлением и представлением налоговой отчетности и отчетности в Социальный фонд.

Ольга Хвостова подчеркивает, что предприниматели, использующие этот налоговый режим, ведут прозрачный бизнес и являются открытыми для налоговой службы, что снижает для них налоговые риски. «Кроме того, следует отметить, что налогоплательщики, применяющие «АвтоУСН», не уплачивают страховые взносы. Все это высвобождает ресурсы предпринимателей на другие, более важные для них дела, в том числе направленные на стабильность и расширение их бизнеса», – сказала представитель ФНС. .

Уже сейчас делаются шаги для расширения доступности режима «АвтоУСН» большему количеству представителей малого бизнеса. Подготовлен законопроект, который снимает ограничение по его применению для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. Еще один шаг – это возможность перехода на использование «АвтоУСН» не только с первого января следующего года, а уже в течение года.

Ольга Хвостова отметила, что опросы последних двух лет показывают явный интерес бизнеса к «АвтоУСН». Предприниматели видят его положительные стороны. «Бизнесу нравится отсутствие необходимости сдавать отчетность и, уплачивать страховые взносы. Им удобно, что взаимодействие с налоговыми органами идет в онлайн-режиме как через личный кабинет налогоплательщика, так и через сервисы уполномоченных банков», – сказала О. Хвостова.

Банки также заинтересованы в реализации сервиса «АвтоУСН» в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которым пользуются их клиенты – предприниматели, включая представителей малого бизнеса. Это удобно и самому бизнесу – в одном интерфейсе у них вся информация, сервисы и продукты, включая «АвтоУСН».

Такой сервис банки могут разработать самостоятельно или воспользоваться тиражируемым промышленным решением.

«Единственный вендор в России, который предлагает готовое промышленное решение по использованию «АвтоУСН» в банковском ДБО, оттестированное и принятое ФНС России и уже успешно работающее в ряде банков – это компания BSS», – сказала руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Юлия Савинова.

Это решение работает на платформе Digital2Go, причем со стороны банка не требуется каких-либо доработок. Банку необходимо только развернуть и пройти тестирование. Весь необходимый базовый функционал для успешного прохождения тестирования и получения статуса аккредитованного банка по подключению к «АвтоУСН» реализован в ДБО. И взаимодействие с ФНС происходит через ДБО.

Это инновационное решение обеспечивает удобство использования режима «АвтоУСН» в ДБО банков без дополнительных затрат на разработку. А сотрудничество с BSS позволит банкам максимально расширить свою клиентскую базу и предоставить своим клиентам доступ к высококачественному сервису налогового учета.