Компания Neuro.net станет партнером конференции CNews «Искусственный интеллект 2021»

11 февраля CNews проведет онлайн-конференцию «Искусственный интеллект 2021». Партнером конференции выступает Neuro.net – IT-компания, которая создает голосовые решения для колл-центров на основе искусственного интеллекта. Цифровые агенты Neuro.net – это новое поколение голосовых роботов, которые умеют выдерживать паузы, выражать эмоции, и менее чем в 1% случаев распознаются в разговоре.

О компании, ее решениях и бизнес-кейсах на конференции расскажет Юлия Савинова, руководитель направления развития банковского и страхового сектора Neuro.net.

Основанная в 2017 году, Neuro.net стремительно развивается. Несмотря на в целом непростой для всех 2020 год, компания смогла продолжить успешное развитие, внедряя голосовые решения в таких секторах как телеком, банки и финансы, образование, электронная коммерция, розничная торговля, медицинское обслуживание и т.д. Среди клиентов Neuro.net – крупнейшие телеком-операторы, банки и финансовые организации, ритейлеры и другие известные российские компании.

Цифровые агенты Neuro.net – идеальные операторы колл-центра. Они способны вести сложные диалоги, понимают фразы «да нет, наверное» или «четыре пятерки». Такие высокотехнологические помощники никогда не устают и всегда вежливы, омниканальны (цифровой агент умеет не только говорить с клиентом, но и отправлять ему электронную почту и сообщения в мессенджерах) и показывают стабильно высокую конверсию звонков. Цифровые агенты не просто умны, они высоко эффективны с экономической точки зрения: средняя стоимость минуты работы цифрового оператора Neuro.net в несколько раз ниже стоимости работы обычного оператора колл-центра.

Любая компания, осуществляющая объёмные коммуникации с клиентами и партнерами, может быстро и эффективно внедрить подобные технологии. В течение 3 недель подобное решение может быть реализовано в вашей компании.

Узнать больше о компании и ее решениях, заказать демо-проект или разработку собственного цифрового контакт-центра вы можете на сайте.