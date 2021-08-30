Россияне рассказали, какие сферы жизни готовы доверить роботам

Международный разработчик технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net изучил, какие сферы жизни россияне готовы доверить голосовым роботам. В онлайн-исследовании приняли участие более 1 тыс. жителей российских городов-миллионеров.

Согласно исследованию, 80% опрошенных россиян постоянно общаются с голосовыми помощниками. Причем женщины это делают чаще и охотнее, чем мужчины: 80,3% против 73,5%.

Самой большой популярностью у респондентов пользуются голосовые ассистенты гаджетов (Siri, «Алиса», «Маруся» и другие) — с ними взаимодействуют 79,8% опрошенных. На втором месте по популярности — роботы колл-центров, которые отвечают на горячей линии поддержки. С такими помощниками на регулярной основе общается 34,3% россиян.

Третье место занимают голосовые ассистенты, которые продают услуги (новый тариф мобильного оператора, акции в салоне, страховой полис и так далее) — их часто слышат 27,3% респондентов. Ещё четверть (25,2%) контактируют с цифровыми секретарями — роботами, которые управляют звонками на мобильном телефоне. Реже всего россияне общаются с помощниками, проводящими опрос и мониторинг качества 17,5%.

Россияне также объяснили, что они готовы доверить роботам: в основном это повторяющиеся типизированные действия. Так, среди вариантов: техподдержка в простых случаях (48,4%); рекламные сообщения (45,4%); получение информации по наличию товара в точке продаж и помощь в его нахождении (41,3%); сбор рутинной информации (качество сервиса) (37,4%); оформление/подтверждение заказов (34,5%); получение информацию о свойствах товара нерекламного характера (29,1%); новые банковские/финансовые продукты (29,1%); вызов врача на дом/запись к врачу (19,4%).

Кроме того, 70,6% россиян готовы общаться с голосовыми роботами в сфере услуг — например, при доставке еды, записи в парикмахерскую, бронировании столиков и так далее. Из тех, кто пока не готов автоматизировать эту сферу жизни, 43,4% изменят свое решение, если робот не будет отличаться от человека по тембру голоса и манере общения.

А вот отдать роботам управление своими финансами (операции по банковскому счету и их подтверждение) пока согласно меньше половины опрошенных (46,3%). Но в случае, если робот будет более человекоподобным, треть респондентов (34,1%), ответивших «нет», согласны передумать.

«Глобальная практика показывает: все больше рутинных действий, совершаемых в повседневной жизни, мы отдаем умным технологиям. Получение помощи в техподдержке, рекламные сообщения, уточнение информации в банковских организациях уже давно автоматизированы и являются привычными для российского рынка. Дальнейшее развитие решений голосового ИИ выведет его на еще более высокий уровень. Многие голосовые ассистенты, включая нашего виртуального оператора, невозможно отличить от человека — это существенно расширяет сферу их применения. Опрошенных в ходе данного исследования россиян не пугает использование голосовых роботов даже в финансовой сфере», — отметили в пресс-службе Neuro.net.