Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies

Российский онлайн-сервис для 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн от ИТ-холдинга Scalo Technologies. Привлеченные средства будут направлены на международную экспансию, закупку оборудования и разработку новой версии платформы.

Инвестиции позволят Megarender стать крупнейшим сервисом для 3D-рендеринга по объему вычислительной мощности оборудования на территории СНГ. Компания планирует установку серверов на базе новейших процессоров AMD Threadripper 3990x с применением проприетарной системы охлаждения.

Megarender предоставляет пользователям по всему миру доступ к более чем 400 специализированным серверам для рендеринга через удобный онлайн-интерфейс. Возможности сервиса позволяют быстро визуализировать сцены, созданные с помощью программ для 3D-моделирования и анимации без капитальных затрат на покупку собственных серверов. В настоящий момент Megarender поддерживает импорт сцен из 3ds Max, Maya, Blender и других программ для 3D-моделирования.

Основные заказчики Megarender — частные специалисты по дизайну и визуализации, студии графического дизайна и спецэффектов, архитектурные бюро, разработчики анимационного, VR и киноконтента. Сервис используют более 12 тыс. дизайнеров, архитекторов и анимационных студий из США, Германии, Австралии и Индонезии и других стран.

Виктор Юрков, основатель Megarender, сказал: «Мы ставим перед собой цель войти в пятерку крупнейших мировых онлайн-сервисов для 3D-рендеринга в ближайшие три года, предоставив удобный и доступный продукт визуализаторам, дизайнерам, VFX-художникам и другим CGI специалистам по всему миру. Привлеченные инвестиции позволят ускорить вывод продукта на новые рынки и нарастить мощность нашей вычислительной инфраструктуры для достижения нашей амбициозной цели».

Сделка с Megarender стала одной из первых инвестиций ИТ-холдинга Scalo Technologies, основанного Абдумаликом Мирахмедовым и другими акционерами в октябре 2020 г. Ранее акционеры Scalo Technologies инвестировали в стартапы Neuro.net и Handl, которые разрабатывают продукты в сфере AI. Scalo Technologies специализируется на международном развитии облачных и AI продуктов для бизнеса. Компания планирует инвестировать в перспективные проекты не менее $50 млн на горизонте трех лет.

Абдумалик Мирахмедов, основатель Scalo Technologies, сказал: «Megarender — пример продукта, соответствующего стратегии развития Scalo Technologies. У нас есть богатый опыт работы с направлением высокопроизводительных вычислений, и мы умеем развивать международный бизнес. Мы работаем в одном из самых бурно развивающихся регионов мира — Юго-Восточной Азии, и мы видим огромный интерес к продукту Megarender на этом рынке. Уверен, наше сотрудничество обеспечит дальнейшее развитие онлайн-сервиса и вывод его на новые рынки».