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Neuro.net и «Мегафон» запустили конструктор голосовых ботов для малого и среднего бизнеса

Neuro.net и «Мегафон» запустили сервис голосового бота для малого и среднего бизнеса. Так, теперь каждый пользователь сможет без специальных навыков запустить собственного голосового ассистента и использовать его для решения корпоративных задач.

Голосовой бот — это облачная платформа с веб-интерфейсом и встроенной IP-телефонией «Мегафона». Здесь можно создать собственного голосового робота для компании без специальных навыков разработки или написания скриптов. Если раньше услуга голосовых помощников была доступна только крупным корпорациям, то теперь и владельцы небольшого бизнеса смогут автоматизировать общение с клиентами или полностью передать рутинный обзвон клиентской базы, используя готовое ИИ-решение.

Данная услуга голосового бота подойдет финансовым организациям, курьерским службам, туроператорам, бизнес-консультантам, компаниям с массовым подбором персонала — всем, у кого есть потребность в массовой коммуникации с клиентами.

Голосовой робот сделан на базе решений Neuro.net. Несмотря на то, что продукт максимально прост в использовании, ассистенты обладают возможностями лучших роботов компании: голосовой помощник максимально похож на человека, у него есть режим предзаписи и фонового шума.

На текущий момент у ассистента предусмотрены 6 шаблонных сценариев (темплейтов): NPS-опрос. Шаблон для определения индекса потребительской лояльности компании, продукта или услуги. Робот обзванивает клиентов и просит оценить качество по шкале от 1 до 10, а также уточняет готов ли клиент порекомендовать компанию/услугу другим людям; информирование. Робот обзванивает клиентов и просит уделить немного времени. В случае согласия произносит текст предложения и предлагает предоставить ему подробную информацию; напоминание о записи. Робот обзванивает и напоминает о записи на прием в организацию, называя время и день. В случае отказа робот может записать причину и примерную дату перезаписи. По просьбе клиента робот может перевести звонок на оператора; HR. Шаблон для проверки прохождения собеседования. Робот обзванивает кандидатов, уточняет, были ли они на назначенном собеседовании и, в зависимости от ответа, либо определяет, как прошло собеседование, либо предлагает провести собеседование в другой день и дублирует инфо в SMS. В случае возникновения вопросов предлагает перевести звонок на менеджера; задолженность. Шаблон информирования об услугах помощи с займами, микрокредитами и т.п. Информация клиенту может быть предоставлена либо отправкой SMS, либо переводом звонка на специалиста, либо предложением повторного звонка от специалиста; уведомление о задолженности. Шаблон информирования клиентов о необходимости погасить задолженность к определенному сроку. В случае необходимости робот может перевести звонок на оператора.

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Облака

Владельцу бизнеса остается только выбрать сценарий и адаптировать существующие в нем фразы под себя. Дикторы сделают переозвучку — и робота можно начинать использовать. Пока в голосовом боте есть только исходящие вызовы с возможностью прослушать сценарий прежде, чем создавать своего робота по шаблону. Также доступны семплы с вариантами диалога, которые уже заложены в ветки общения.

Мощности голосового ассистента позволяют тратить на звонки до 50 тыс. минут в месяц — это почти 35 суток. В зависимости от потребностей бизнеса есть пять пакетных предложений: 5 тыс. минут; 10 тыс. минут; 20 тыс. минут; 30 тыс. минут; 50 тыс. минут.

«Голосовых роботов, сделанных на ИИ-решениях Neuro.net, почти невозможно отличить от человека. Это тотальный win-win для всех участников процесса. С одной стороны, ассистенты нового поколения заботятся о предпринимателях: они освобождают время для стратегических бизнес-решений и обеспечивают повышение конверсии продаж, — сказал СЕО Neuro.net Арман Зограбян. — Например, внезапно случился локдаун и ресторану нужно информировать клиентов об изменении режима работа. У менеджмента есть два пути: попросить сотрудников обзванивать базу или автоматизировать этот процесс. Очевидно, что второй вариант будет эффективнее. С другой стороны, роботы позволяют клиентам получить более корректную информацию о продукте или услуге и тем самым создают положительный клиентский опыт. Такое «коробочное» решение позволяет даже небольшим компаниям испытать на себе достоинства автоматизации рутинных звонков».

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