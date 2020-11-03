Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен»

«Актив» объявила о подтверждении совместимости медицинских систем ЕЦП.МИС и ЕЦП.ЛИС с решениями для аутентификации и электронной подписи «Рутокен». Итоги тестирования показали, что системы корректно работают с «Рутокен» ЭЦП 2.0 (включая «Рутокен» ЭЦП 2.0 2100), «Рутокен» S и «Рутокен» Lite.

Традиционная медицинская карта уходит в прошлое. Врачи начали пользоваться электронной медицинской картой, записи в которой подтверждают при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи. Истории болезни стали хранить в электронном виде. С лета 2020 ведомствам разрешили выдавать справки и медзаключения в электронном виде.

Комплексное решение от компаний «Актив» и «РТ МИС» позволяет заверять документы электронной подписью и использовать строгую двухфакторную аутентификацию в системе, и его могут применять российские медицинские учреждения. Медицинская и лабораторная информационные системы ЕЦП. МИС и ЕЦП. ЛИС входят в состав единой цифровой платформы. Это комплексное решение для задач цифровизации медицинских организаций в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении. Платформа обеспечивает бесшовную интеграцию между отраслевыми продуктами, входящими в его состав.

В ходе испытаний эксперты проверили корректность работы программного обеспечения ЕЦП.МИС и ЕЦП.ЛИС с электронными идентификаторами «Рутокен» и протестировали функционал продукта, включая подписание документов электронной подписью. В тестировании использовались следующие устройства: «Рутокен» ЭЦП 2.0 (включая «Рутокен» ЭЦП 2.0 2100), «Рутокен» S, «Рутокен» Lite. «Рутокен» S и «Рутокен» Lite работают в связке с КриптоПро CSP. Итоги испытаний подтвердили, что ЕЦП.МИС и ЕЦП.ЛИС корректно работает в среде ОС Windows, и с некоторыми версиями ОС семейства Linux: Alt Linux, Astra Linux, РЕД ОС. Электронная подпись применяется для подписания документов и аутентификации в системе.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы конечным пользователям решений «Рутокен» было максимально комфортно работать с нашими продуктами. И ведем постоянную работу с разработчиками программных и аппаратных решений по совместимости продукции. Теперь подписывать записи в электронной медицинской карте и выдавать электронные справки можно при помощи устройств «Рутокен». И это большой шаг вперед для работников медицинских учреждений при переходе от бумаги к “цифре”, - отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен» «Актив».