Сбербанк и Сеченовский университет будут вместе разрабатывать цифровые медицинские технологии

Сбербанк и Сеченовский университет договорились о реализации совместных образовательных, профориентационных и просветительских проектов. Среди направлений сотрудничества — создание моделей искусственного интеллекта, разработка цифровых образовательных программ для студентов, врачей и научных сотрудников, разработка и внедрение цифровых продуктов и сервисов, в том числе с применением биометрических и голосовых технологий. Речь также идет о продвижении телемедицинских технологий, дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, об организации записи к врачам через цифровой сервис «Сберздоровья» и об участии студентов в программах стажировок в Сбербанке и компаниях-партнерах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и Сеченовский университет — давние стратегические партнеры. В этом году десять клиник Сеченовского университета были подключены к онлайн-сервису «Сберздоровья» для записи к врачам на очный прием. К специалистам через этот сервис записалось уже более одной тыс. пациентов.

На базе клинического центра Сеченовского университета проведен пилотный проект по дистанционному мониторингу показателей здоровья сотрудников Университета с использованием сервиса «Сберздоровья» «Умный мониторинг». Мониторингом уже охвачено более 800 сотрудников. Пилотный проект будет проходить на протяжении года, но уже за первые несколько месяцев у 12% сотрудников была впервые выявлена артериальная гипертензия. Раннее выявление неинфекционных хронических заболеваний и своевременная консультация врача в целях назначения и коррекции терапии позволяет снизить частоту осложнений и острых состояний (инфаркт), повысить эффективность лечения и сократить число дней нетрудоспособности. Важнейшей задачей проекта является доработка методической базы по полноценной работе с данными дистанционного мониторинга при постановке диагноза и корректировке лечения.

Еще одно перспективное направление сотрудничества — разработка моделей искусственного интеллекта. На 2024 г. запланирована реализация исследовательского проекта по применению моделей «КТ грудной клетки» и «Рентгенография грудной клетки».

В ходе реализации проекта предполагается интегрировать медицинский цифровой центр с использованием технологии ИИ в информационную систему структурных подразделений Клинического центра Сеченовского университета и применить автоматическую обработку с применением алгоритмов ИИ медицинских снимков компьютерной томографии (КТ) и рентгенографии грудной клетки. Проект пройдет в форме рандомизированного клинического исследования, по итогам которого планируется оценить эффективность применения технологий искусственного интеллекта в анализе снимков флюорграфии и компьютерной томографии грудной клетки при проведении периодических медицинских осмотров сотрудников. Внедрение алгоритмов машинного обучения для анализа снимков КТ и рентгенографии грудной клетки при осмотрах сотрудников поможет повысить диагностическую ценность исследований, обнаружить малозаметные патологии, сократить время интерпретации изображений, повысить клиническую достоверность результатов.

Сбербанк и Сеченовский университет также работают над совместными образовательными проектами. Интенсивы от «Школы 21» по программированию на Python и SQL включены в программу дополнительного профобразования Института цифровой медицины Сеченовского университета «Разработчик цифровых медицинских сервисов». Она проводится в рамках проекта «Цифровая кафедра» программы «Приоритет-2030». Кроме того, с сентября 2023 г. на базе акселератора SberStudent запущена совместная магистерская программа «Предприниматель в биомедицине», рассчитанная на 2,5 года. Предусмотрено персональное сопровождение проектов трекерами акселератора. Во время обучения магистранты также смогут воспользоваться экспертизой и технологическими решениями индустрий здоровья и образования Сбербанка. Им будет предоставлен доступ к онлайн-курсам «Сберуниверситета». Также в программе будет использоваться образовательная платформа Сбербанка академия Edutoria.

В декабре 2023 г. Сбербанк и Сеченовский университет также запустят цикл онлайн-программ дополнительного образования для врачей на платформе академии Edutoria. Темы обучения: цифровые навыки врача в современной медицине, искусственный интеллект в практической деятельности и телемедицинские технологии. Образовательные программы помогут специалистам освоить основные инструменты и технологии, используемые в современной медицине, а также научат эффективно применять эти знания на практике.

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Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Это соглашение укрепит давние партнерские отношения Сбера и Сеченовского университета и позволит совместно разработать новые решения, которые будут полезны врачам и пациентам. Сбер, индустрия здоровья готовы делиться своими инновационными разработками, которые помогают врачам в их ежедневной работе, оптимизации работы медучреждений, а людям по всей стране удобно заботиться о здоровье. Вместе с Сеченовским университетом уже сегодня мы проводим умный мониторинг для диагностирования невыявленной артериальной гипертензии, организуем онлайн-запись к врачам и реализуем другие проекты, планируем в следующем году использовать искусственный интеллект для анализа рентген-снимков и КТ грудной клетки. Отдельное направление сотрудничества — дополнительное профобразование врачей. Врачам важно разбираться в новых технологиях и уметь применять их на практике. Сбер и компании-партнеры готовы помогать в этом направлении».

Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского Университета Минздрава России: «Наше сотрудничество началось еще до подписания соглашения и уже реализовалось в ряде проектов. Один из наиболее значительных, в том числе с точки зрения формирования здоровьесберегающего принципа в здравоохранении, — дистанционный мониторинг пациентов, направленный на выявление у них артериальной гипертензии. Так, в течение исследования здоровых людей, которые регулярно проходят медицинский осмотр, было выявлено 12% пациентов, которым требуется постоянное наблюдение врача. Сегодня Сеченовский университет трансформируется в исследовательский университет мирового уровня, поэтому цифровизация процессов, применение искусственного интеллекта в ежедневной врачебной практике должны стать рутинными. Сбер является экспертом в области искусственного интеллекта и создает наукоемкие технологии, которые, без сомнения, в ближайшее время будут применены в наших будущих совместных проектах».

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Сеченовский университет Минздрава России — медицинский университетом. Здесь обучается 24,83 тыс. студентов, в том числе 5,2 тыс. — иностранных (более чем из 90 стран мира). В штате — более 8 тыс. сотрудников, включая 47 академиков РАН, более 2,2 тыс. кандидатов и докторов наук, более тысячи врачей и 1,5 тыс. сотрудников со средним медицинским образованием. 5 клинических больниц и 5 научных центров, 117 кафедр и более 235 научных дисциплин. Ежегодно университет инвестирует более 1 млрд. руб. в исследования в области биомедицины. Сегодня Сеченовский университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня, создает новую — суверенную — модель развития отечественного здравоохранения. В рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030» Сеченовский университет делает упор на фундаментальные исследования, их внедрение в клиническую практику и передачу знаний врачам, органам здравоохранения и всему обществу.