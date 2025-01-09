В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета появится цифровой двойник отделения анестезиологии и реанимации

Сеченовский университет и ООО «Кваттролаб» подписали соглашение о совместной реализации проекта «Цифровой двойник отделения АиР». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Цифровой двойник отделения АиР» предназначен для автоматизации мониторинга ключевых показателей службы АиР и прогнозируемых рисков нежелательных исходов при оказании медицинской помощи пациентам в критических состояниях.

«Сегодня цифровизация в здравоохранении идет очень активными темпами, медицинское сообщество возлагает большие надежды на цифровые решения, которые должны обеспечить широкую доступность и высокое качество оказания медицинской помощи населению, - сказал Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского университета. – Но такие темпы цифровизации вызывают некоторую настороженность, как у клиницистов, так и у пациентов. Сеченовский университет, обладая высокой клинической экспертизой, создает подобные решения в сотрудничестве с технологическими партнерами, при этом участвует во всех жизненных циклах создания различных цифровых решений, выбирая для партнерства только надежные компании».

Алексей Березкин, генеральный директор ООО «Кваттролаб»: «Мы занимаемся цифровой реанимацией и анестезиологией, это наша исключительная специализация. Разработанная нами реанимационно-анестезиологическая информационная система (РАИСа) является первой в России, и уже успешно применяется в ряде лечебных учреждений нашей страны. Сотрудничество с Сеченовским университетом - большая честь для нашей компании, и одновременно вызов и возможность».

Уже более 20 лет все больницы в нашей стране используют медицинские информационные системы (МИС) для диагностики и лечения пациентов. В них обрабатывается история болезни пациента, исследования, рентгеновские снимки, результаты КТ, МРТ, УЗИ, лабораторных анализов. Не оцифрованным остается только блок анестезиологии и реанимации. Так, по данным Федерации анестезиологов и реаниматологов, в 72% операционных в России анестезиологи и не имеют доступа к электронной медицинской карте пациента во время операции, более 200 тыс. единиц жизнеобеспечивающего медицинского оборудования в реанимации не интегрировано в МИС, врачи и медицинские сестры ведут медицинскую карту в бумажном виде.

Анализируя международный опыт, цифровизация АиР позволяет: снизить ошибки медикаментозной терапии и внутригоспитальную смертность на 13-30%, уменьшить частоту предотвратимых осложнений у пациентов на 12%, сократить сроки пребывания больных в реанимации в среднем на два дня, а также за счет снижения нагрузки на медицинский персонал у него высвобождается до 20% рабочего времени.

«Цифровой двойник поможет внедрить принципы предиктивной медицины, - сказал Андрей Яворовский, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского университета, директор НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)». - когда можно фактически в режиме реального времени наблюдать за развитием критических состояний у пациента и принимать решение на их опережение».

На базе Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета работает НМИЦ по профилю «анестезиология и реаниматология (для взрослых)», и это позволяет в рамках проекта решать более амбициозные задачи. По мнению Андрея Свистунова, глобальная цель – это формирование референс-центра по оказанию телереанимационной помощи. Не только осуществление телемедицинских консультаций, но и дистанционный мониторинг за пациентами, находящимися в критических состояния в различных регионах страны.

Андрей Березкин: «Задача нашего партнерства - предоставить инструменты и разработки, которые лягут в основу институционных центров для принятия решений в области анестезиологии-реанимации вплоть до федерального институционного центра. Причем решения должны быть приемлемыми для самых рядовых лечебных учреждений и самых отдаленных уголков нашей страны».

Разработка реализуется в рамках стратегического проекта «Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании».