Билайн и Сеченовский Университет будут сотрудничать в области развития информационных технологий для задач медицины

ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) и ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, а также создании программного обеспечения информационно-аналитических систем и систем управления.

Со стороны Билайн соглашение подписал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд, от Сеченовского Университета подпись поставил ректор Петр Глыбочко.

Согласно документу, стороны будут обмениваться научно-технической информацией и информационными технологиями, реализовывать проекты по разработке и совместному продвижению продуктов, технологий и решений в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, программного обеспечения информационно-аналитических систем и систем управления.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса: «Для нашей компании медицина является новым и очень интересным направлением для исследований по теме информационных технологий. Совместно с Сеченовским Университетом мы планируем создать прорывные продукты с применением искусственного интеллекта и анализа больших данных, чтобы ускорить процесс постановки диагноза и облегчить работу врачей. Уверены, что наше сотрудничество поможет спасти много жизней и предупредить развитие серьезных заболеваний у людей».

Андрей Свистунов, первый проректор Сеченовского Университета: «Привлечение ведущих российских специалистов компании ПАО «Вымпелком» к созданию программных решений в области задач ранней диагностики социально значимых заболеваний, впервые разрабатываемые на основе баз данных лабораторных и инструментальных исследований, анамнестических данных и тактик лечения пациентов Сеченовского Университета, будет способствовать внедрению технологий искусственного интеллекта в клиническую практику для дальнейшей трансформации медицинской науки».