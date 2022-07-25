В состав ассоциации «Руссофт» вошло шесть новых компаний

19 июля 2022 г. на заседании Правления «Руссофт» в состав ассоциации вошло шесть новых членов: Bnovo, лаборатория «Акросс-инжиниринг», ITQ Group, Almond Consulting, «Кваттролаб», Content AI.

Сейчас ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» насчитывает в своем составе 287 компаний, из которых 44 стали членами в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

«Руссофт» представляет всю индустрию разработки ПО в России. Ключевыми направлениями деятельности ассоциации являются продвижение интересов компаний-разработчиков программного обеспечения на государственном уровне, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на глобальный рынок. Важным направлением ассоциации является содействие системе подготовки, повышения квалификации и переподготовки ИТ-кадров в России.

Валентин Макаров, президент «Руссофт»: «Основными преимуществами вступления в “Руссофт” компании видят в дополнительных возможностях выхода на международный рынок, в установлении прямого доступа к профессиональным сообществам заказчиков из разных сегментов экономики, в участии в обсуждении вместе с государством ключевых вопросов развития ИТ-отрасли, в установлении диалога с бизнес-сообществом из числа членов ассоциации и нахождении бизнес-партнеров. Объединив ресурсы, членам ассоциации эффективнее лоббировать интересы компаний, занимающихся разработкой решений в сфере высоких технологий, в частности ПО, и участвовать в формировании консолидированной позиции рынка на законодательном уровне».

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Для эффективной реализации основных направлений деятельности в «Руссофт» созданы комитеты, состоящие из компаний-членов ассоциации: комитет по экспорту организует поддержку членов «Руссофт» на зарубежных рынках; комитет по цифровой трансформации и импортонезависимости: создан для координации деятельности ИТ-компаний при формировании предложений по импортозамещению и синхронизации с потенциальными клиентами; комитет по взаимодействию с органами государственной власти: создан для эффективного диалога между ИТ-индустрией и органами власти; комитет по информационной безопасности: создан для развития бизнеса компаний, занимающихся вопросами информационной безопасности, в России и на глобальном рынке; комитет по развития, подготовке и переподготовке кадров: занимается актуальными вопросами, связанными с подготовкой кадров для ИТ-индустрии и реализации совместных образовательных проектов в области ИТ; комитет по Искусственному интеллекту: занимается вопросами развития бизнеса компаний, связанных с искусственными интеллектом, участвует в разработке российских и международных стандартов по искусственному интеллекту; комитет по умному городу: создан для консолидации позиции софтверного сообщества по вопросу разработки и реализации стандарта «Умный город»; комитет по Public Relations: объединяет экспертов в сфере PR для эффективного продвижения позиции ИТ-компаний и ассоциации в СМИ.